El PSOE portuense reclama el arreglo del colegio público Cristóbal Colón

El PSOE de El Puerto se ha hecho eco del malestar existente entre la comunidad educativa del colegio público Cristóbal Colón por el estado en el que se encuentra el centro y las numerosas necesidades que tiene. La concejala Mª Eugenia Lara, representante municipal en su Consejo Escolar y que se mantiene en continuo contacto con el centro, ha alertado del estado de éste, con deterioro de las instalaciones y desperfectos en las zonas exteriores.

La edil explica que “estamos viendo cómo Germán Beardo se dedica a invertir en los colegios concertados, a pesar de que hay centros públicos como el Cristóbal Colón que llevan años esperando intervenciones de urgencia”.

Según puede comprobarse en una visita al centro el patio se encuentra levantado, los suelos están en mal estado, hay vallas caídas, árboles rotos y caídos, techos de plástico, falta de conservación general y, en el caso del patio, hay un trozo totalmente levantado por las raíces de un árbol que prometieron arreglar, promesa que aún no han cumplido.

Mª Eugenia Lara lamenta que “este sea un caso propio del Partido Popular, un centro público abandonado y maltratado” y ha alertado de que “todo esto tiene consecuencias para nuestros niños y niñas, que ven cómo no pueden disfrutar de su centro escolar como deberían”.

La concejala reclama el arreglo del centro y que se escuche a su comunidad educativa, indicando que “pedimos a Germán Beardo que se preocupe por lo público, que dé prioridad a los centros públicos que son su competencia y atienda las múltiples necesidades que tienen”.