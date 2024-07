El PSOE de El Puerto pide la dimisión de Millán Alegre "por su pésima gestión en playas"

El PSOE de El Puerto ha pedido la dimisión de Millán Alegre como concejal de Playas, ya que consideran que "su nefasta gestión al frente del área está poniendo en peligro la seguridad de los usuarios de playas, al no contar el litoral con un servicio de salvamento y socorrismo completo, a pesar de que nos encontramos finalizando el mes de julio".

La concejala socialista Mª Eugenia Lara ha explicado que “siendo lo más grave el evidente riesgo para quienes desean disfrutar de nuestras playas, por no tener todo el personal y los medios necesarios, esta circunstancia puede provocar además que se pierdan las banderas azules concedidas, porque como se ha sabido, con el servicio de salvamento y socorrismo incompleto las playas no cumplen los parámetros para tener este galardón”.

Para la edil “es una auténtica vergüenza que, de nuevo, como ya ocurriera en 2021, El Puerto vuelva a perder las banderas concedidas”, ha indicado Lara, quien lamenta que “con esta pésima gestión se está dañando, y mucho, a nuestro sector turístico, que trabaja arduamente todo el año para ofrecer lo mejor y que ahora se encuentra en su temporada alta, por lo que se debe cuidar aún más la imagen que ofrecemos”.

Para Mª Eugenia Lara “ha quedado confirmado que lo de Gran Ciudad es puro marketing, grandes palabras que no quedan en nada a la vista de la falta de capacidad del gobierno del Partido Popular para llevar adelante una ciudad como El Puerto”. Además se pregunta “cómo puede ser que 14 concejales y 15 cargos de confianza tengan a El Puerto tan lastrado. ¿A qué se dedican?”.

Ángel González propone que salvamento y socorrismo vuelva al área de Seguridad

Por su parte, el secretario general y portavoz del PSOE, Ángel González, se ha pronunciado con relación al servicio de salvamento y socorrismo para pedir que vuelva a las competencias del área de Seguridad, ya que como señala “es evidente que el traslado al área de Medio Ambiente y Playas ha sido un auténtico fracaso que nos está pasando factura como ciudad. No puede ser que estando a la altura del verano que estamos no tengamos un servicio completo que cubra todo el litoral, esto es un asunto muy grave y hay que tomar medidas para que no vuelva a repetirse”.