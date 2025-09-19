El PSOE portuense da su apoyo a los pescadores afectados por el cierre sin preaviso del espigón

El portavoz socialista, Ángel González, solicita información tanto al Ayuntamiento como a la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz (APBC) por el cierre del acceso al espigón de La Puntilla que se produjo el jueves sin previo aviso y sin explicación alguna, para asombro y malestar de los usuarios de esta zona, fundamentalmente para practicar la pesca deportiva.

González explica que “tanto el espigón como la propia playa de La Puntilla llevan años abandonados sin que la APBC se haya preocupado por su estado, por eso es más sorprendente la manera en la que han procedido”.

Desde el PSOE han manifestado todo su apoyo a los afectados, fundamentalmente practicantes de la pesca deportiva, quienes han hecho llegar al PSOE por diferentes medios su indignación por lo ocurrido.

De la misma manera, ha pedido al gobierno local y a la APBC mayor atención para esta zona, destacando que se debe adecentar e incluso valorar la posibilidad de adecentarlo como zona deportiva, que es lo que se merecen los numerosos usuarios del espigón.

Ángel González ha indicado que “entendemos y apoyamos las medidas encaminadas a mejorar y reforzar la seguridad, pero no podemos compartir las maneras de hacerlo y el haber dejado indefensos a los pescadores afectados, que ya nos han trasladado su intención de manifestarse para denunciar lo ocurrido y las malas formas del PP, que no dio explicación alguna”.