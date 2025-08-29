El PSOE portuense apuesta por buscar fórmulas que permitan instalar toldos en el centro

Con motivo de las altas temperaturas que cada año se alcanzan en El Puerto, y ante lo que consideran "el fracaso de los paraguas de colores de la plaza de la Herrería", desde el PSOE han elevado una pregunta al gobierno local para saber qué ha ocurrido con los toldos que se instalaban en la calle Luna, "que daban mucha sombra, aliviaban el calor y este año no se han instalado", señalan.

La concejala Mª Eugenia Lara se ha hecho eco del malestar ciudadano por esta circunstancia y ha informado que “desde el PSOE apostamos por buscar fórmulas que permitan instalar toldos en las calles del centro, como ya se hacía en la calle Luna desde que gobernamos los socialistas”.

La edil refiere que “este año no ha sido así y no sabemos cuál ha sido la razón, más aún cuando los paraguas de colores no han servido para la función que en principio tenían y se han limitado a ser objetivo de los vándalos, afeando con ello la zona, en vez de embellecerla como debía haber sido”.

Mª Eugenia Lara también ha lamentado que “en el centro se estén eliminando los árboles frondosos que dan sombra y los estén sustituyendo por árboles esmirriados que no dan sombra ninguna, como ha ocurrido en la plaza Alfonso X El Sabio”, añadiendo que “con ello es más necesario colocar toldos en verano para tener algo de sombra ante las altas temperaturas, aunque lo ideal sería que esto no hiciese falta y se apostase por un arbolado frondoso que diera sombra y aire sano a nuestra ciudad”.

Desde el PSOE aseguran que “nuestra prioridad es mejorar el centro y el turismo, haciendo de la ciudad un lugar más atractivo para residir y visitar”, ha señalado Lara quien destaca que “ciudades cercanas como Chipiona, Rota, San Fernando o Cádiz apostaron ya hace tiempo por estas zonas de sombra que, junto a otras medidas para prevenir las altas temperaturas en zonas de barriadas, contribuyen a paliar estas consecuencias del cambio climático”.