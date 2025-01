El PSOE denuncia que "Germán Beardo se gasta 3.340 euros en una pared para Alcaldía"

El PSOE de El Puerto ha manifestado su sorpresa por lo que consideran “un despilfarro y un gasto innecesario del dinero de todos los portuenses por parte de Germán Beardo”. Según lo indicado por el concejal popular Jesús Garay en el último pleno, Beardo se ha gastado 3.340,96 euros en una pared de madera para modernizar la Alcaldía.

A juicio de los socialistas, "esto es un gasto tonto del que nos podríamos reír si no fuera porque hay tantas cosas importantes pendientes que no salen y que sí repercuten directamente a los portuenses, como pueden ser las ayudas sociales de emergencia, las ayudas al alquiler, el sistema de calefacción y refrigeración del área de Bienestar Social, o, incluso, parte de la subida de los salarios al personal municipal correspondiente a 2023, que aún no se ha abonado, entre otras tantas cuestiones que no son capaces de sacar adelante".

Por ello, la concejala Mª Eugenia Lara destaca que “parece que, de nuevo, Beardo, como hizo con sus explicaciones del viaje a Argentina, nos toma el pelo a todos y sigue actuando como si el Ayuntamiento fuera su cortijo, haciendo y deshaciendo a su antojo y capricho”.

La edil considera que “este tipo de actuaciones son las que dan la medida de la preocupación de un alcalde por su ciudad y por los problemas que sufren sus vecinos y vecinas, quedando muy claro que para Beardo lo primero es él mismo y sus caprichos”.

Y es que, como destaca Lara, “si se trata de ofrecer una imagen renovada y digna ya podría haber empezado por la fachada del Ayuntamiento, que está que se cae, o por la entrada por la puerta principal, cuyas paredes presentan un estado más que lamentable”.