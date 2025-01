El PSOE portuense pide conocer el acuerdo para peatonalizar la avenida que Vistahermosa tenía que reabrir

El portavoz y secretario local del PSOE, Ángel González, ha solicitado conocer el expediente completo del acuerdo al que, según informó la comunidad de propietarios de Vistahermosa a través de Diario de Cádiz, ha llegado con el Ayuntamiento para peatonalizar el tramo de la avenida del Club Mediterráneo que la entidad mantiene cerrado al tráfico desde el pasado mes de octubre.

Este martes la formación registró una petición de información al área de Mantenimiento Urbano, con el objetivo de “tener toda la información de una medida que tan solo conocemos por lo aparecido en un medio de comunicación, pero que tiene importantes repercusiones para los portuenses, ya que se trataría una vez más de favorecer a Vistahermosa”, ha indicado el portavoz.

En este punto, además, González ha recordado que “fue en el pleno del pasado mes de noviembre cuando la concejala de Mantenimiento Urbano, Marta Rodríguez, aseguró que se había decretado la apertura al tráfico del citado vial, mediante decreto n.º 7.333 de 25/10/2024, por lo que Vistahermosa estaba obligada a restituir el tráfico, cosa que no ha hecho hasta la fecha sin que desde el Ayuntamiento se les haya instado a que cumpliera con esa obligación”.

Ángel González señala que “mucho nos tememos que el alcalde, Germán Beardo, y su equipo estén de nuevo haciendo las cosas a su particular manera, tomando decisiones que afectan a toda la ciudad sin el mínimo respaldo o soporte administrativo para beneficiar a una zona concreta”, ha denunciado el edil quien añade que “para evitar cualquier sombra de duda, esperamos que nos sea remitida toda la documentación solicitada”.

Fue el pasado mes de octubre cuando el PSOE hizo público que la comunidad de Vistahermosa había cerrado al tráfico un tramo de la Avenida Club Mediterráneo, en concreto el que da acceso a la calle Azucena, que es entrada al paseo peatonal de madera y a la playa por el Pinar de Mochicle. Para cerrarlo, además de haber instalado vallas y pivotes, montaron una patrulla de seguridad privada, para impedir el paso.

Tras la denuncia del PSOE, se consiguió que Urbanismo decretara su apertura, tal y como informó el gobierno del PP en el pleno de noviembre. “Pero a pesar de ello, hemos visto cómo Vistahermosa no solo no ha abierto el tramo si no que ahora además se le permite peatonalizar el tramo, volviendo a salir estos vecinos beneficiados por Germán Beardo, de quien sorprende su atención por esta zona frente a su desinterés por el resto de los barrios portuenses, a los que tiene abandonados y sumidos en la desidia”.