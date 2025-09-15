El PSOE conforma un grupo de trabajo sobre Educación en El Puerto

El PSOE de El Puerto ha puesto en marcha un grupo de trabajo sobre Educación, que ha sido inaugurado por la vicepresidenta primera del Gobierno de España y ministra de Hacienda y secretaria general del PSOE de Andalucía, Mª Jesús Montero.

Como ha indicado el secretario general del PSOE portuense, Ángel González, “para nosotros los socialistas, la Educación al igual que la Sanidad, es un asunto prioritario. Por ello hemos querido comenzar este grupo de trabajo con el respaldo y la presencia de nuestra secretaria general de Andalucía, Mª Jesús Montero, quien ha valorado la importancia de este grupo de trabajo como necesario y útil para defender una educación pública y de calidad para los portuenses frente a los recortes de Moreno Bonilla”.

El encuentro estuvo dirigido por la secretaria de Educación del PSOE local, Mª Eugenia Guareño, y contó con la presencia de representantes sindicales de los distintos sectores educativos como ASADIPRE (Asociación Andaluza de Directores/as de Infantil, Primaria y Residencias Escolares), ASADIAN (Asociación Sindical Docente), CSIF, CCOO o UGT, así como con representantes de las familias, a través de la FLAMPA y AMPAs y representantes de la propia Universidad de Cádiz. Además, se contó con la participación de representantes de las direcciones de algunos centros educativos, entre otros.

Todos los asistentes pusieron de manifiesto la grave situación que está viviendo la Educación en Andalucía, con el cierre de líneas y colegios como El Vaporcito en El Puerto; las condiciones laborales que están padeciendo; el maltrato a los interinos, o los problemas con los servicios complementarios, entre otras muchas cuestiones que ahora se irán desarrollando para tratar de canalizarlas y dar solución. “Problemas que, al final, a quienes afectan son a nuestros niños y niñas” ha subrayado Ángel González, quien asegura que “con esta iniciativa pretendemos crear el foro para plantear, analizar y abordar los distintos problemas con los que se encuentra la educación pública portuense, canalizarlos y aportar soluciones, que se elevarán a las instancias competentes para que sean atendidas”.

Desde el PSOE de El Puerto han querido hacer una mención especial y agradecer a las direcciones local y provincial de UGT su colaboración en la cesión de sus instalaciones portuenses, donde se celebró este primer encuentro.