La programación navideña continúa este jueves con el Musical Tributo a Disney en El Puerto

La programación navideña sigue en El Puerto este 4 de diciembre a las 18:30 horas, con uno de los espectáculos más esperados por el público infantil: el Musical Tributo a Disney, que tendrá lugar en la Plaza del Castillo. Canciones, personajes y escenas inolvidables harán disfrutar a niños y mayores en una cita pensada para compartir en familia.
En la jornada del miércoles la Estrella de la Ilusión visitó el Castillo de San Marcos, congregando a más de un millar de niños a lo largo de la tarde. La afluencia superó incluso las cifras registradas durante la visita del Gran Visir, que ya había generado gran expectación entre los más pequeños y sus familias.
El Ayuntamiento recuerda que la agenda navideña, organizada por la Concejalía de Fiestas junto a las áreas de Comercio y Hostelería, continuará durante los próximos días con propuestas para todos los públicos, desde la Cabalgata del Cartero Real hasta conciertos, zambombas, mercados y espectáculos musicales.
