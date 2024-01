El primer Pleno de El Puerto abre el año con un abanico de propuestas y críticas por la falta de participación

El primer pleno ordinario de 2024 se ha abierto este viernes con un abanico de propuesta de interés ciudadano y críticas por la falta de participación. Los temas abordados han abarcado áreas como medio ambiente, sanidad, educación, empleo, servicios públicos han generado debate, que en general se ha desarrollado con buen tono en las intervenciones, con mociones de ciudad, menos técnicas que otras veces.

Con la ausencia de algunos concejales, como el portavoz de Vox, Fito Carreto, por motivos de salud, se abrió con un minuto de silencio por las víctimas de la violencia de género. Entre los puntos destacados, se votó la presunta incompatibilidad del portavoz socialista Ángel González Arias entre sus cargos de concejal y de funcionario de Policía Local en una de las ciudades de la provincia.

El punto fue presentado por el portavoz del gobierno municipal Javier Bello, criticando varios de los concejales de la oposición que la moción tenía un trasfondo político, ya que carecía del respaldo de un informe técnico. El equipo de gobierno replicó manifestando que la propuesta de incompatibilidad procede de la secretaría general y se elevaba a pleno en cumplimiento de la legalidad.

Finalmente, el portavoz del PSOE confirmó que no dejará el acta en la Corporación, por lo que se verá obligado a dejar temporalmente su trabajo. Por su parte, el PP votó a favor de que el portavoz socialista incurre en la causa de incompatibilidad recogida en la Ley General Electoral, Vox se abstuvo y el PSOE, Unión Portuense e IU votaron en contra.

Otro asunto que despertó controversia fue la moción presentada por el Grupo Mixto-Izquierda Unida, en representación de la Marea Blanca por la Sanidad Pública, para revocar la obligatoriedad de que los portuenses tengan como referencia un hospital privado y no público, orientada a recuperar el Hospital Universitario de Puerto Real como centro de referencia para la ciudad. El punto fue presentado en base a una petición de Marea Blanca, a quien no se le dejó intervenir durante el mismo punto y lo tuvo que hacer al final del pleno y de manera muy breve, en base a nuevos criterios adoptados por el alcalde Germán Beardo. Marea Blanca criticó que incluso al final del pleno, el alcalde retiró bruscamente la palabra a su representante, que no pudo terminar su intervención.

El representante de Izquierda Unida, José Luis Bueno, manifestó que Marea Blanca lo único que pretendía era dar a conocer la preocupación de este movimiento ciudadano por la Sanidad Publica, lamentando que los colectivos y entidades tengan que intervenir al final de la sesión plenaria. El alcalde por su parte interpreta que sólo aquellas entidades o colectivos que han participado directamente en los expedientes pueden participar en el debate. Según José Luis Bueno, con esta interpretación del reglamento "queda patente la falta de interés en la participación ciudadana por parte del alcalde y del Partido Popular". Subrayó además que el reglamento es el mismo que en el anterior mandato, en el que sí se podía intervenir directamente. Finalmente, el punto presentado por Marea Blanca fue rechazado con el voto del equipo de gobierno, que se encuentra en mayoría en el pleno.

En cuanto a otros asuntos, abordados en la sesión de control y fiscalización, el PSOE se mostró satisfecho de "ser el altavoz claro de los portuenses", llevando temas de relevancia ciudadana para ser abordados por la Corporación y criticando que Germán Beardo "sigue sin presentar gestión en los plenos y en las juntas de Gobierno Local".

Los socialistas han presentado propuestas de las que era "necesario que se empezara a hablar", como la necesidad de planes de empleo; la escasez de ambulancias medicalizadas, ya que actualmente sólo hay para casi 90.000 habitantes; la situación del Centro de Protección Animal y el cumplimiento de la Ley de Bienestar Animal; y la necesidad de licitar y contar con información sobre los servicios públicos municipales que se encuentran actualmente sin contrato en El Puerto, "cuestión que está afectando gravemente a los portuenses".

Para los socialistas, "El Puerto lleva más de cuatro años sin afrontar los problemas reales de la sociedad y Beardo sigue priorizando las fiestas y el populismo a la gestión que la ciudad necesita”.

En próximos plenos, adelantaron, pondrán sobre la mesa "cuestiones necesarias para mejorar la vida cotidiana" y otras urgentes como las viviendas municipales, la limpieza o el mantenimiento urbano. De esta forma, confirmada su continuidad en la Corporación, el portavoz del PSOE adelantó que "seguiremos siendo el altavoz de los portuenses y animamos al resto de miembros de otros grupos políticos a sumarse a debatir de estos asuntos".

En el debate de temas candentes, según ha manifestado Vox El Puerto, el equipo de gobierno no aceptó la inclusión como moción de urgencia de la reducción de actividad en los comercios del centro estas navidades, denunciada por Revive Puerto, debido a la "preocupante falta de público".

Ante la crítica situación del comercio en el centro, Vox solicitaba en su moción facilidades para que los empresarios del casco histórico, especialmente de las calles Luna y Nevería, puedan contar con una zona da carga y descarga, "que les facilite acceder a sus negocios en sus vehículos y poder descargar mercancías, y que no se les multe como en varias ocasiones aun acreditando que son dueños del local y que necesitan poco tiempo para descargar".

Esta moción de urgencia que Vox quería incluir, finalmente quedó aparcada, según ha denunciado la formación.

Por su parte, el portavoz de Unión Portuense, Javier Botella, se ha congratulado de la aprobación por unanimidad de su moción para impulsar nuevos ciclos formativos que respondan a las demandas de la empresa tractora de la Bahía de Cádiz, principalmente Aeronáutica, Naval y Offshore. "promoviendo la colaboración entre empresas y centros educativos para el beneficio de la comunidad y la economía local".

Javier Botella informó de la existencia de una carencia de profesionales en determinadas áreas en las que hay una escasa oferta docente que ofrezca formación especializada, proponiendo en su moción la creación de nuevos ciclos de Formación Profesional (FP) en distintas modalidades.

La concejala de Formación, Silvia Gómez, explicó por su parte que desde el gobierno local se está trabajando para realizar cursos de formación de montadores aeronáuticos y que junto a la concejala de Turismo, Olga de Navas, están viendo también las necesidades de personal que tendrán los hoteles que se abrirán en la ciudad, y también en otras empresas.