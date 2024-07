Preocupación por el estado de los patos del lago seco del polígono de Las Salinas de El Puerto

No son buenos tiempos para los animales domésticos en El Puerto de Santa María. A las barbaridades que algunos cometen con sus mascotas extrayéndoles el chip mediante un tajo en el cuello para poder abandonarlos impunemente, y a la saturación para albergar perros y gatos en el Centro de Protección Animal que depende del Ayuntamiento, se suma ahora la existencia de un colonia de patos, gansos y otras aves anfibias, víctimas colaterales del abandono del lago donde vivían en el polígono de Las Salinas, que ha quedado completamente seco por la falta de mantenimiento y la pertinaz sequía.

Mientras se dirime sin llegar a resolverse entre el Ayuntamiento y la entidad urbanística de conservación del polígono de Las Salinas de Levante a quién corresponde el mantenimiento del embalse, antaño lleno de vida y que cumple la función de retener las aguas pluviales para evitar inundaciones en la zona cuando llueve de forma copiosa, la integridad de estas aves domésticas pende de un hilo, ya que no conocen otro entorno más que el lago abandonado en el que han pasado toda su vida.

Los barreños con el agua sucia junto a algunos alimentos.

La desaparición del agua del embalse, cuya estampa embellecían con su presencia, los ha arrojado fuera del paraiso, para quedar en la vulnerabilidad de los límites del lago, donde malviven en condiciones alarmantes e indignas para cualquier animal en un país que trata de velar por la naturaleza. Las aves deambulan en grupos de varios ejemplares de un lugar a otro, tratando de refugiarse de los rigores del estío en un entorno sin agua y con poca vegetación de ribera. En las horas más calurosas del día, se les puede ver dispersos debajo de algún árbol, buscando algo de frescor.

A finales de 2023, Ecologistas en Acción avisó al Ayuntamiento que el estanque se estaba quedando seco y que en el lago se habían asentado patos, gansos domésticos, ánades reales y fochas silvestres, solicitando que se iniciaran los trámites lo antes posible para recepcionarlo y proteger su biodiversidad (había incluso anguilas, en peligro de extinción) y que se procediera a su llenado para su recuperación inmediata.

Una de las aves tratando de refrescarse.

Tras esta petición y sin una reacción del Ayuntamiento, las cosas han ido a peor, hasta el momento actual, en el que la inmensa balsa se ha transformado en un desierto y las desventuradas aves se aferran a varios charcos nauseabundos y a unos barreños que alguién ha instalado y cuyas aguas están ennegrecidas y sucias. Entre el barrizal formado por los excrementos de los patos, se pueden ver algunos montones de pan mojado y un olla de arroz, que es lo que al parecer están recibiendo como todo alimento.

Las personas que se acercan a verlos, incluso algunos niños, quedan conmovidas por la triste estampa que ofrecen y el desamparo en que han quedado las aves, sin futuro aparente. Aunque no ha emitido ninguna comunicación oficial a los medios, en redes sociales el alcalde Germán Beardo ha señalado que el Ayuntamiento "está pidiendo a la entidad urbanística" del poligono de Las Salinas que conserve el lago. Aduce además el primer edil que Apemsa tiene limitado el posible llenado del embalse debido al bando de sequía. "De todas maneras", afirma el alcalde, "Medio Ambiente está encima de los animales. Aunque el lago no sea competencia nuestra, no nos desentendemos, como no podía ser de otra manera".