Dudas sobre el posible impacto en el Peprichye

Siempre que arquitectos y urbanistas hacen referencia al Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico y su Entorno (Peprichye), dejan claro previamente que El Puerto de Santa María cuenta ya con un Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que está aprobado.

El propio arquitecto redactor del Plan General, Manuel Ángel González Fustegueras, de la empresa Territorio y Ciudad, cuando presentó el Peprichye en noviembre de 2018 quiso dejar claro que el nuevo documento, que actualmente se está tramitando para su aprobación definitiva, está adaptado a la normativa urbanística del PGOU. En realidad, ambos documentos son independientes, pero el Plan Especial del Conjunto Histórico se considera un desarrollo del Plan General, que no aborda el casco histórico, ya que al estar declarado Conjunto Histórico Artístico (Bien de Interés Cultural) tiene su propia normativa y su documento específico, con sus fichas de catalogación y uso para la mayor parte de sus inmuebles.

No obstante, en el PGOU viene recogido, por ejemplo, el plano de delimitación del conjunto histórico, y una serie de directrices generales que se deben cumplir en el Peprichye, al menos en aquellos edificios que no están catalogados, donde les será de aplicación el Plan General de 1992. El Peprichye, como el Plan General ahora anulado, ha tenido una larga tramitación, y está en fase final de aprobación (alegaciones e información pública) que concluyó el 27 de septiembre.

Según algunos arquitectos, desde el punto de vista urbanístico el fallo no afectaría al Peprichye

Según las estimaciones del área de Urbanismo podría quedar aprobado de manera definitiva a finales de 2020. Esto, por supuesto, en caso de que la anulación del PGOU no le afecte. En caso contrario, la anulación del Plan General produciría en El Puerto una ‘tormenta perfecta’ de efectos impredecibles para la economía, el patrimonio y la recuperación del centro histórico y el casco urbano en general.

No obstante, los arquitectos consultados por este diario opinan que desde el punto de vista urbanístico la anulación no debe afectar al Peprichye. Ahora bien, no se puede afirmar lo mismo en el plano jurídico, donde será más complicado salir de dudas.

Por lo pronto algunos dirigentes políticos, como el ex alcalde David de la Encina, consideran que habría que pedir a la sala de lo contencioso del TSJA una aclaración de la sentencia, ya que este contencioso, a diferencia de otros, no ha tenido una larga trayectoria judicial (no ha pasado por tribunales ordinarios), que pueda hacer más comprensible el dictamen final, sino que ha sido directamente tratado y fallado en el máximo órgano judicial de Andalucía.

En cualquier caso, hay arquitectos que empiezan a considerar que hoy por hoy es prácticamente imposible aprobar una figura de planeamiento, ya que continuamente están surgiendo normativas nuevas que anulan lo anterior.

Por último, las mismas dudas que existen respecto a su posible impacto en el Peprichye se pueden trasladar al Plan Especial de Puertos, del que dependen también proyectos importantes que podrían verse afectados si esta sentencia también le alcanza.