El portuense Carlos Ximénez presenta este viernes su novela 'Una mochila demasiado llena' en San Luis

Este viernes 7 de noviembre el portuense Carlos Ximénez presentará su libro 'Una mochila demasiado llena'. Será a las 19:30 horas, en el colegio Safa San Luis.

El libro, publicado a finales de febrero, ha alcanzado ya su segunda edición, consolidándose como un éxito en ventas. Esta presentación en la ciudad natal del autor será la octava a nivel nacional, y supone para él un momento especialmente emocionante, al poder compartir este proyecto con sus paisanos y con todos los que le han acompañado en el camino.

Publicada por la editorial Círculo Rojo, la obra está basada en la experiencia real del autor, e invita al lector a recorrer el Camino de Santiago a través de una prosa emotiva y directa, en la que cada paso es un aprendizaje y cada etapa un reflejo de la vida misma.

Desde la primera página, 'Una mochila demasiado llena' envuelve al lector en la historia de un hombre que, tras una serie de dificultades personales, decide emprender el Camino de Santiago como un acto de redención y autodescubrimiento. Con una narrativa íntima y honesta, Ximénez comparte no solo los desafíos físicos del recorrido, sino también las emociones más profundas de la pérdida, la resiliencia y la transformación interior.

"La metáfora entre la vida y el Camino es lo que más destacaría de mi libro", confiesa el autor, quien escribió la obra basándose en un diario personal que llevó durante su peregrinación. El resultado es un relato sincero y universal, en el que muchos podrán verse reflejados, desde aquellos que sueñan con recorrer la ruta jacobea hasta quienes enfrentan cambios y desafíos en sus propias vidas.

El libro, dirigido a peregrinos, amantes de la literatura de crecimiento personal y a quienes han vivido procesos de separación o cambios familiares, se distingue por su lenguaje directo y la profunda emotividad con la que el autor narra su viaje. "Está escrito para todo aquel que tenga interés en hacer el Camino de Santiago, pero también para quienes buscan encontrarse a sí mismos en medio de las tormentas de la vida", señala Ximénez.

En el libro, una llamada del universo llega a Carlos a través de la lectura de un libro en un momento en el que su vida carecía de sentido, sobre todo por la pérdida de su padre. Esa llamada lo impulsa a coger su mochila y aventurarse a recorrer el Camino de Santiago.

Etapa tras etapa, Carlos va sanando las heridas que llevaba al inicio de su peregrinación, ayudado por la interacción con otros peregrinos. Poco a poco, el protagonista experimenta una transformación interior y recibe lecciones y aprendizajes que lo invitan a vivir plenamente en el entorno mágico del Camino de Santiago.