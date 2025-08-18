Un policía nacional fuera de servicio salva la vida a un hombre en una playa de El Puerto

Un policía nacional fuera de servicio logró salvar la vida a un hombre en la playa de El Buzo, en El Puerto, en la tarde del pasado domingo. Los hechos ocurrieron cuando el hombre se encontraba disfrutando de un día de playa junto a su familia y de repente sufrió un infarto, presentando un intenso color morado y quedando tendido en la arena sin pulso.

El agente, Jonatan B.P, de 41 años, que estaba con dos amigos disfrutando de un día libre, no lo dudó y se lanzó a hacerle la RPC al hombre, de unos setenta años de edad. Hasta en cinco ocasiones tuvo que reanimarlo porque el hombre recuperaba el pulso y lo volvía a perder. El joven agente fue auxiliado en las labores de recuperación por una doctora que se encontraba también en la zona. Cuando llegó la ambulancia el hombre volvió a quedar sin pulso y ya con ayuda de los sanitarios volvió a recuperarlo, siendo trasladado al hospital Universitario de Puerto Real, donde en la mañana de este lunes el agente ha estado visitándolo para interesarse por su estado.

El hombre se encuentra ingresado en la UCI del hospital universitario, pero sus familiares han estado con el agente y han querido agradecer de corazón la iniciativa del joven portuense, un policía nacional con destino en Madrid que se encontraba casualmente estos días pasando sus vacaciones en El Puerto, su ciudad natal.

Se da la circunstancia de que no es la primera vez que este agente le realiza la reanimación cardiopulmonar a alguien que lo ha necesitado, y en este caso la historia ha tenido un final feliz.