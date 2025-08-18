Una persona, atrapada en un accidente de tráfico en la Carretera de Sanlúcar

Una imagen de las tareas de excarcelación tras el accidente.

Los bomberos de El Puerto tuvieron que intervenir en la mañana del domingo por un accidente de tráfico en el kilómetro 6 de la A-2001, la Carretera de Sanlúcar, un siniestro en el quedó atrapada una persona.

El accidente se saldó con un solo vehículo implicado que se salió de la vía y fue necesario excarcelar a un varón de unos 76 años de edad, previa estabilización del vehículo. El hombre fue trasladado al hospital por los servicios sanitarios.

Los medios empleados fueron tres vehículos: una autobomba rural pesada (R-18), una autobomba urbana ligera (P-39) y un vehículo de rescate ligero (S-33), con un total de seis efectivos.

En las tareas de atención al accidente colaboró además la Guardia Civil.