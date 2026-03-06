La Policía Local de El Puerto inicia una campaña informativa sobre la nueva normativa de patinetes eléctricos

La Policía Local iniciará el próximo lunes 9 de marzo una campaña específica para informar a la ciudadanía sobre la nueva normativa que regula los Vehículos de Movilidad Personal (VMP), recogida en el Real Decreto 52/2026 y la Ley 5/2025.

Los agentes municipales priorizarán la labor preventiva y divulgativa con el objetivo de mejorar la convivencia vial y reducir la siniestralidad en las calles.

La Policía Local pone así en marcha durante este mes de marzo una campaña especial de información y concienciación dirigida a los usuarios de patinetes eléctricos. Asimismo, se recuerda que los patinetes no certificados no podrán circular por la vía pública a partir del 22 de enero de 2027. Tras la reciente entrada en vigor de las últimas actualizaciones de la normativa estatal en materia de tráfico, la Policía Local busca garantizar que todos los ciudadanos conozcan sus nuevas obligaciones, fomentando una movilidad más segura y responsable.

Los agentes realizarán controles alternativos en puntos estratégicos de la ciudad para recordar las normas básicas, como la prohibición de circular por aceras y zonas peatonales, así como la prohibición de utilizar auriculares o teléfono móvil durante la conducción.

Durante la campaña se priorizará la labor preventiva con fines informativos, advirtiendo que el incumplimiento de estas normas puede conllevar sanciones que oscilan entre los 200 y los 1.000 euros. El objetivo es garantizar que el patinete eléctrico sea un medio de transporte seguro para todos.

Entre las normas, destacan que solo puede circular una persona por vehículo, ya que no se permite acompañante, está prohibido circular por aceras y calles peatonales, debiendo ir por calzada o carriles bici; la velocidad está limitada a 25 km/h. Los vehículos no pueden ser manipulados para aumentar su potencia o velocidad; el vehículo debe disponer de iluminación delantera (luz blanca) y trasera (luz roja), además de reflectantes. En conducción nocturna será obligatorio el alumbrado y/o prendas reflectantes, por seguridad, está prohibido conducir bajo los efectos del alcohol y/o drogas. Los conductores están obligados a someterse a las pruebas de detección. Igualmente, está prohibido el uso del teléfono móvil o auriculares durante la conducción; es obligatorio inscribir el vehículo en el registro correspondiente de la Dirección General de Tráfico, y disponer de seguro de responsabilidad civil; y hay que portar etiqueta identificativa obligatoria visible con el número de registro.

El teniente de alcalde de Seguridad, Jesús Garay, solicita a todos los usuarios el cumplimiento estricto de la normativa para reforzar la seguridad vial, ante el incremento del número de usuarios y de vehículos implicados en siniestros urbanos.