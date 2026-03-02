La Policía Local y la Nacional intensifican los controles contra las carreras y concentraciones de motos ilegales en El Puerto

La Policía Local de El Puerto y la Policía Nacional han frenadoeste fin de semana una concentración ilegal de motos de cross que pretendía celebrarse en distintos puntos del municipio, gracias a un dispositivo de prevención activado con antelación ante la posible llegada de numerosos motoristas.

Con carácter preventivo y ante la proximidad del Mundial de Motociclismo de Jerez, se desplegaron controles estratégicos de tráfico y seguridad en distintos accesos y puntos habituales de concentración. El operativo especial se activó desde la tarde-noche del viernes, consiguiendo aplacar una concentración multitudinaria con conducción temeraria, ruido excesivo y posibles carreras ilegales, evitando así un grave riesgo para la seguridad vial y la convivencia ciudadana.

Durante el dispositivo se formularon un total de 223 propuestas de sanción por diversas infracciones administrativas, entre ellas conducción negligente, incumplimientos de la normativa de tráfico, alteración del orden público, carencia de dB Killer, modificaciones de importancia en los vehículos y otras conductas contrarias a la normativa vigente. Asimismo, se procedió a la inmovilización de 6 motocicletas. En el ámbito penal, se instruyeron cinco diligencias: 2 por conducir careciendo de permiso de conducción y 3 por conducir con pérdida de vigencia del mismo. Además, se levantaron actas por tenencia y consumo de sustancias estupefacientes, por infracción a la Ley Orgánica 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana y por falta de respeto a los agentes de la autoridad.

El operativo contó también con la participación de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de la Policía Nacional, especializada en intervenciones de seguridad ciudadana en concentraciones y eventos de riesgo.

El teniente de alcalde de Seguridad, Jesús Garay, ha destacado “la eficacia, la anticipación y la coordinación entre ambos cuerpos policiales, que han permitido evitar situaciones de peligro y garantizar la tranquilidad de nuestros vecinos”.

Desde el Ayuntamiento se insiste en que se continuará actuando con firmeza ante cualquier intento de organizar concentraciones ilegales o actividades que alteren la seguridad y la convivencia, reforzando la presencia policial siempre que sea necesario.