El Ayuntamiento de El Puerto aplica el tratamiento contra las larvas para evitar la proliferación de plagas de mosquitos

Los trabajos para controlar las larvas de mosquitos ya han comenzado.

El Ayuntamiento ha iniciado el tratamiento contra las larvas de mosquitos con el objetivo de prevenir la proliferación de plagas, especialmente tras las recientes lluvias del tren de borrascas y el aumento de las temperaturas, condiciones que favorecen su reproducción.

El teniente de alcalde de Medio Ambiente, Jesús Garay, ha supervisado el inicio de los trabajos en la zona próxima a Valdelagrana, donde han comenzado las actuaciones en charcas rurales. El servicio se está ejecutando a través de la empresa especializada Anticimex 3D Sanidad Ambiental S.A., con el objetivo de garantizar la salud pública en todo el término municipal.

El tratamiento, que se aplica cada año de forma preventiva, está dirigido directamente a las larvas mediante el uso de un polímero ecológico y una bacteria biológica segura para personas y animales, que impiden su desarrollo y reproducción.

Las principales áreas de actuación incluyen balsones pluviales, humedales, imbornales, zonas verdes, parques, jardines públicos y otros espacios urbanos susceptibles de acumulación de agua estancada.

El edil ha subrayado la importancia de este refuerzo, fundamental para el bienestar de la ciudadanía, destacando que permite “mantener un control permanente de los focos de riesgo, anticiparse a los problemas y garantizar un entorno saludable para todos”.

Además de los tratamientos biológicos, el Ayuntamiento está intensificando los trabajos de limpieza y mantenimiento en imbornales, balsones y otros puntos críticos para reducir posibles focos de cría.

De cara a la llegada del calor, la Concejalía de Medio Ambiente solicita la colaboración de la ciudadanía y recomienda seguir las medidas preventivas establecidas por el Servicio Andaluz de Salud y el Programa de Vigilancia y Control Integral de Vectores de Fiebre del Nilo Occidental impulsado por la Consejería de Salud y Consumo:

· Evitar el estancamiento de agua en piscinas comunitarias o privadas.

· Adoptar medidas de control en solares con zonas húmedas: tratar periódicamente el agua de las piscinas, cubrir con mallas antimosquitos pozos y forjados sanitarios, mantener en buen estado las tapaderas de los depósitos y evitar encharcamientos al regar.

· Vaciar regularmente pequeños recipientes como tiestos o cubos.

· Introducir peces en fuentes y estanques ornamentales.

· Cambiar con frecuencia el agua de los abrevaderos de animales, especialmente en el caso de caballos.

Garay recuerda que el Ayuntamiento mantiene un programa regular de inspecciones y tratamientos periódicos en coordinación con el SAS.