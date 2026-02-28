Avanza la limpieza de las playas portuenses con la vista puesta en la próxima Semana Santa

Un trabajador de la plantilla municipal, durante los trabajos de limpieza de esta pasada semana.

El tren de borrascas que ha azotado la provincia de Cádiz en los primeros meses de este año ha causado estragos en las playas portuenses. Objetos de todo tipo, incluso los más insospechados como colmenas de miel procedentes de Poblado de Doña Blanca, han terminado en la arena de las playas, donde aún son visibles los daños en accesos y equipamientos, a pesar de los trabajos de limpieza que ya se han realizado en las últimas semanas, cuando la meteorología ha dado una tregua.

Y es que no sólo ha sido el mal tiempo, sino el desembalse de los pantanos de la provincia lo que ha traído hasta El Puerto muchas de las cosas que el agua encontraba a su paso, junto a la crecida del río Guadalete en los días en los que la situación fue más preocupante.

El Servicio de Medio Ambiente del Ayuntamiento portuense, a través del contrato para la conservación del litoral, está acometiendo estos días los trabajos de limpieza y recuperación del litoral, tras unos episodios meteorológicos que han provocado la llegada masiva de residuos procedentes tanto de localidades vecinas como de las márgenes del río, que han terminado acumulándose en las playas.

Uno de los chiringuitos de la playa de Santa Catalina, con los desperfectos tras las borrascas. / D.C.

Durante esta semana y la próxima, el operativo municipal culminará la retirada de los residuos que permanecen en la primera línea de playa, principalmente toallitas húmedas y restos de cañas arrastradas desde el entorno del Guadalete, que se encuentran mezcladas con la arena, lo que dificulta las labores y obliga a un trabajo minucioso por parte del personal.

Asimismo, a lo largo de este mes y de cara a la Semana Santa se procederá a la instalación de varias duchas, especialmente en la zona superior de los accesos a las playas.

El Ayuntamiento está a la espera de que la Demarcación de Costas, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico del Gobierno de España, realice los aportes de arena previstos en la Costa Oeste. Estos trabajos son necesarios para poder habilitar los accesos, algunos de los cuales han resultado dañados.

Aún es pronto para acometer estas tareas, ya que el perfil de la playa continúa experimentando variaciones, especialmente ante la previsión de mareas vivas y posibles nuevos temporales.

Desde el Consistorio portuense se insiste en la necesidad de actuar con prudencia y no adelantar la colocación de infraestructuras que podrían verse afectadas o deterioradas por las condiciones marítimas adversas.

El Ayuntamiento continúa trabajando para que las playas del municipio presenten las mejores condiciones posibles de cara a los próximos meses, garantizando la seguridad, la salubridad y la calidad del litoral. El primer objetivo en caso de que el tiempo acompañe es que las playas estén lo más adecentadas posible de cara a la Semana Santa, que se celebra entre el 29 de marzo y el 5 de abril, uno de los momentos previos al verano en los que la ciudad recibe más visitantes que acuden, entre otras cosas, para disfrutar de las playas.

Por otro lado, el Ayuntamiento recuerda la importancia de la colaboración ciudadana para evitar que situaciones como esta se repitan. Tirar toallitas húmedas, tampones y otros residuos por el inodoro tiene consecuencias directas sobre el medio ambiente, ya que estos materiales no se degradan adecuadamente y acaban obstruyendo las redes de saneamiento, llegando finalmente al río y al mar.

Toallitas higiénicas acumuladas en una de las playas portuenses.

“Lo que se arroja al váter no desaparece: termina en nuestros ríos y en nuestras playas”, recuerdan, y por ello, se insiste en la necesidad de depositar estos residuos en la papelera y hacer un uso responsable del sistema de alcantarillado, contribuyendo así a la protección del litoral y a la conservación de uno de los principales patrimonios naturales de la localidad.

En cuanto el tren de borrascas dio una tregua y llegaron los primeros días de sol, las playas portuenses han estado plagadas de personas que acudían a pasear y disfrutar del mar, entre otras cosas para comprobar cómo había quedado el litoral tras el azote de los temporales.

Si bien el aspecto de las playas ya ha mejorado bastante tras los primeros días, aún son visibles los desperfectos en algunos de los chiringuitos de la Costa Oeste, así como numerosas ramas y piedras de gran tamaño en la arena, junto a otros residuos que ha ido trayendo el mar en las últimas semanas.