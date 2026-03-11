El pleno de El Puerto aprueba destinar más de 28.000 euros al arreglo de las cubiertas del centro cívico

El centro cívico 'Augusto Tolón' no levanta cabeza. Tras haber estado cerrado durante unos ocho meses el año pasado, con motivo de unas obras de mejora que se desarrollaron entre los meses de marzo y octubre, nada más reabrir sus puertas volvieron a aparecer goteras, lo que obligó a colocar cubos en el salón de actos para recoger el agua que entraba en el edificio.

Las sucesivas borrascas que han azotado la provincia en los últimos meses han evidenciado un problema serio con las cubiertas del del edificio, lo que ha obligado al Ayuntamiento a acometer obras de urgencia en el inmueble. El pleno celebrado el pasado viernes aprobó una modificación presupuestaria en la que, entre otras cosas, se incluía una dotación de más de 28.000 euros para este fin.

Entre tanto, algunos colectivos han tenido que buscar lugares alternativos para algunos de sus actos, como le ha pasado a la Marea Blanca, que quería proyectar allí este sábado un documental sobre el derecho a la sanidad y finalmente se ha tenido que trasladar a la Casa de Los Toruños. Sí se están llevando a cabo otras actividades en el edificio, como el uso de la sala de estudios o la impartición de cursos formativos.

Hay que recordar que las obras de 2025 formaban parte de un contrato de emergencia activado para reparar la infraestructura, con especial atención a la reposición e impermeabilización de la cubierta, gravemente dañada tras una DANA. La inversión alcanzó entonces los 210.000 euros (175.000 del contrato de emergencia más 35.000 de un contrato aparte dedicado a las pendientes de las cubiertas). Aún así, ahora ha sido necesario destinar otra partida económica a la reparación de las cubiertas del edificio.

El centro cívico fue uno de los proyectos habilitados con cargo al Plan E del Gobierno de España en el año 2012, con un coste de 1,2 millones de euros. Aquellos proyectos -entre los que se contaba también el centro de emergencia social de La Florida- se caracterizaron por las prisas y la necesidad de ejecutarlos cuanto antes para no perder las ayudas estatales, lo que a la postre no ofreció unos buenos resultados, como ha quedado constatado con el paso del tiempo.