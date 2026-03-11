CSIF gana las elecciones sindicales del Ayuntamiento de El Puerto, aumentando su representatividad
El sindicato consigue un total de 9 delegados de los 22 que componen los dos órganos de representación de la plantilla municipal
CSIF ha ganado las elecciones sindicales de la plantilla del Ayuntamiento de El Puerto, que se celebraron el martes, tras conseguir 9 delegados de los 22 que se elegían, convirtiéndose en la fuerza mayoritaria. Para la central sindical, se trata de la consolidación de su proyecto a la hora de defender los derechos de los trabajadores municipales y trabajar por la mejora de sus condiciones laborales.
En la junta de personal (órgano de representación del personal funcionario), CSIF ha aumentado en votos, obteniendo 4 delegados, empatando con CCOO, mientras que UPLBA ha conseguido 3 delegados y UGT dos. Entre el personal laboral, cuyos representantes componen el comité de empresa, CSIF también ha incrementado el número de votos, consiguiendo cinco delegados, y CCOO cuatro.
“Si hemos aumentado en representatividad y en votos, es porque la plantilla respalda nuestra manera de trabajar y confía en nuestra profesionalidad y transparencia; así que ahora toca seguir remando para que el personal del Ayuntamiento obtenga lo que merece; mejores condiciones laborales”, han señalado desde la sección sindical de CSIF. El sindicato quiere dar las gracias a todas los trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento portuense por el apoyo mostrado.
