La Marea Blanca de El Puerto dedica una semana a la defensa de la sanidad pública

Voluntarios de la Marea Blanca de El Puerto llevan a cabo esta semana una serie de actividades en los centros de salud, con motivo de una campaña en defensa de la sanidad pública. Las mesas informativas comenzaron el lunes en el centro de salud Puerto Sur, este martes se ha instalado en el centro de salud Pinillo Chico, este miércoles habrá otra en el centro de salud Ángel Salvatierra, el jueves en el centro de salud Federico Rubio y el viernes en el centro de salud Casa del Mar y en el ambulatorio de Valdelagrana.

Los actos programados concluirán el sábado, 14 de marzo, en la Casa de Los Toruños con la proyección a las 18:00 horas del documental 'Salud no responde', de Pablo Coca, que se ha rodado gracias a un crowdfunding en el que han participado más de 800 personas, para lo que se ha recaudado unos 50.000 euros.

La película se articula a partir de tres ejes fundamentales: usuarios del sistema sanitario, profesionales de la salud y activistas sociales, que ofrecen una visión crítica sobre la situación de la sanidad pública y sus efectos en la ciudadanía y en los profesionales sanitarios.

El documental podrá verse también el próximo viernes 20 de marzo en la ermita de Santa Clara, a las 19:30 horas, y posteriormente hará un recorrido por institutos y asociaciones.

La Marea Blanca de El Puerto defiende la necesidad de un hospital público y defiende la necesidad de que estén coordinados los servicios de la atención primaria con los hospitales, al tiempo que denuncian la infrautilización del centro de especialidades Virgen del Carmen, que no dispone apenas de profesionales.