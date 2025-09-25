La playa de Valdelagrana acogerá el 19 de octubre un entrenamiento a beneficio de AFA Puerto

La playa de Valdelagrana será el escenario el domingo 19 de octubre del entrenamiento benéfico 'Muévete por el Alzheimer', una actividad a beneficio de la Asociación de Familiares de Personas con Alzheimer que pone en marcha la Real, Ilustre, Fervorosa y Muy Antigua Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestra Madre y Señora de la Soledad, Santo Entierro de Nuestro Señor Jesucristo y San Francisco de Paula, con la colaboración de gimnasio Crossbox y la Concejalía de Deportes, que encabeza José Ignacio González Nieto.

El entrenamiento constará de tres niveles: principiante (sin conocimientos o experiencia de entrenamiento tipo funcional o gimnasio o muy básicos, nivel físico bajo), intermedio (se dispone de algunos conocimientos de entrenamiento y/o alguna experiencia, forma física intermedia) y avanzado (buena forma física y conocimientos/experiencia en entrenamiento). Las inscripciones han de realizarse en este enlace.

José Ignacio González anima a participar en esta propuesta que por vez primera realiza la Hermandad de la Soledad, de manera que la idea continúe adelante los próximos años. González asistió a la presentación del evento, que contó con las asistencias de la Hermana Mayor de la Hermandad de la Soledad, Lucía Álvarez–Campana, el capataz del Santo Entierro, Julio Gallego, el mayordomo de la hermandad, Jesús Hernández, y la presidenta de AFA Puerto, Isabel Palacios.

Julio Gallego, capataz del Santo Entierro, ha señalado que la organización entregará a cada participante una bolsa de regalo que consta de un dorsal solidario, un pañuelo multifuncional y fruta. Los monitores del gimnasio Crossbox se encargarán de dirigir el entrenamiento, aportando, además, el material necesario.