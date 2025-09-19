AFA Puerto distingue al Wilo con su pin de plata por su apoyo a los afectados por el Alzheimer

El cantaor Jorge Ramírez, 'Wilo de El Puerto', se convirtió ayer en el inesperado protagonista de la jornada organizada por AFA Puerto, con motivo de la conmemoración del Día del Alzheimer.

El cantaor, que colabora habitualmente con la entidad, llegaba acompañado por el guitarrista Antonio Villar y alrededor de las doce del mediodía interpretó varios cantes, entre ellos una zambra, varios fandangos y una bulería.

Los usuarios y usuarias del centro estaban encantados con la visita, que se celebró en las instalaciones inauguradas a finales del pasado mes de mayo gracias a una subvención de la Fundación La Caixa, a través de su obra social.

El Wilo dedicó unas palabras a los asistentes, interpretando algunos cantes de la época dorada del flamenco, con algunas letras especialmente dedicadas a las personas con Alzheimer.

A la cita acudieron también responsables de la asociación cultural Amigos de El Chumi, colaboradores habituales de AFA Puerto, y personas que trabajan habitualmente con la entidad.

La presidenta de AF Puerto, Isabel Palacios, agradeció al Wilo y a Antonio Villar su presencia y recordó que desde hace cuatro años se viene entregando un pin de plata a aquellas personas apoyan y colaboran con la entidad. "En esta ocasión el premio es para una persona humilde, bondadosa y con un corazón grande", dijo antes de entregar el pin al Wilo, que recibió emocionado la distinción, ya que no había sido avisado previamente.

Para perpetuar el momento se procedió además a descubrir una foto del cantaor, que a partir de ahora formará parte también del espacio denominado 'Un café con memoria', donde cuelgan fotos de artistas españoles que ayudan a despertar los recuerdos de los usuarios, haciendo el entorno más agradable y cálido.

Entre los asistentes se encontraban también los padres del Wilo y su tía, que fueron testigos del reconocimiento y de la gran acogida que tuvo el artista.