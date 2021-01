El cierre de la plataforma logística de Dia en El Puerto, tras la llegada de Bayport, hace temer por la pérdida de 200 puestos de trabajo

Las quejas laborales de personal de la empresa de supermercados Dia, tras el anuncio de la próxima instalación de la compañía logística Bayport en la nave que la plataforma de supermercados tenía en el polígono Salinas de Poniente desde 2008, han puesto sobre alerta a los grupos municipales.

Si hace unos días era Unión Portuense la que alertaba de la posible pérdida de empleos en Dia, ahora es el grupo socialista el que ha solicitado al alcalde portuense, Germán Beardo, información detallada sobre el traslado de Bayport a El Puerto y la salida de Dia. En concreto, el PSOE ha presentado una moción con carácter de urgencia al pleno de este miércoles en la que insta al alcalde a aclarar cuál ha sido su participación en la operación de llegada de Bayport y la salida de Dia, al tiempo que solicitan que se informe de cuántos puestos de trabajo se crearán y cuántos se perderán en esa operación.

Para el portavoz socialista, Ángel M.ª González, “poco habría que objetar a la llegada de una empresa como Bayport a la ciudad, ya que consideramos positiva cualquier llegada de empresas que generen empleo. No obstante, lo cierto es que es en este aspecto en el que surgen dudas y ciertos recelos, pues según manifiestan algunos representantes laborales Dia va a despedir o a deslocalizar a prácticamente toda su plantilla de El Puerto de Santa María, cerca de 200 trabajadores que si no aceptan ciertas condiciones se verán en el desempleo. A ello se suma que, según parece, Bayport traerá a su propia plantilla de Puerto Real, con lo cual prácticamente no generará empleo”, ha añadido González, quien sostiene que “podríamos estar ante una operación en la que se pierden unos 200 puestos de trabajo y que el alcalde ha vendido como todo un logro de su gestión”.

Como recuerda el PSOE, "tras el anuncio de la llegada de Bayport a El Puerto el pasado día 13 de enero, al que se sumó el alcalde, aunque sin que se tenga claro en qué medida ha intervenido el gobierno local en la toma de decisión de Bayport, se ha ido conociendo que la ubicación de esta compañía será en la nave actualmente ocupada por la distribuidora de alimentación Dia en el polígono Las Salinas, quien parece ser que ya trasladó a su plantilla su decisión de irse de El Puerto, con las consecuencias que ello tiene para la plantilla".

La empresa Dia fue una de las primeras en instalarse en el polígono Las Salinas de Poniente, en el año 2008, surtiendo desde este emplazamiento a todos los supermercados de la zona.