La Plataforma en defensa del Campo de Guía resucita en El Puerto

El Puerto/La Plataforma de Campo de Guía resucita, y lo hace tras el debate abierto en torno al futuro de este antiguo ensanche industrial, tras el anuncio de nuevas promociones de viviendas en la zona.

Desde la plataforma se recuerda que la entidad nación "hace ya algunos años, cuando se produjo el primer intento serio de intervención urbanística agresiva en el Campo de Guía. La iniciativa partió del grupo inmobiliario PRASA, y fue el motivo de que muchos ciudadanos y ciudadanas de El Puerto se unieran en defensa del legado patrimonial que supone el primer ensanche industrial del Estado, un desarrollo planificado para acoger a la creciente industria bodeguera de la ciudad. Ya en su momento la Plataforma demostró tener la sensibilidad que no tuvieron los gobernantes de la época, y su trabajo y pundonor fue capaz de paralizar la iniciativa, y evitar lo que hubiese supuesto una pérdida irreparable".

Con posterioridad, añaden, "la ciudadanía tuvo la esperanza de que el Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Conjunto Histórico (Peprichye) desarrollara toda la estrategia de conservación del conjunto de Campo de Guía, y se iniciara una época de impulso municipal en la puesta en valor del patrimonio que supone. Desgraciadamente, vimos como el Plan Especial no abordó el Campo de Guía como el conjunto que es, y que constituye su mayor valor; claro que hay cascos bodegueros de inmenso valor junto a otros que no lo tienen...... en sí mismos. Pero todos ellos forman parte de un paisaje de cubiertas quebradas, desde el río hasta la Plaza de Toros, todos ofrecen el acompañamiento de fachadas masivas, con pequeñas y altas aperturas; todos, valiosos y no tanto, forman el paisaje que supone su valor patrimonial, con independencia del que tenga cada pieza. Eso se llama interés urbano, paisajístico, y es un bien tan digno de protección como el intrínseco de cada pieza", argumentan.

La plataforma lamenta que "esto, desgraciadamente, el Plan Especial no lo hizo, por mucho que su redactor se empeñe en negarlo; el propio argumentario que usó en su tribuna de opinión expuesta en Diario de Cádiz lo deja al desnudo: hay cascos bodegueros que para él no tienen interés alguno, siendo su destino la piqueta y la conformación de volúmenes, alturas, cubiertas y fachadas que nada tienen que ver con el paisaje, el conjunto, que debió proteger: en concreto, en la bodega Gutiérrez Colosía, 4 plantas al río y a medianera, res a las otras dos calles. Si esto se considera razonable...".

Para la Plataforma "esta falta de visión de conjunto del Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Conjunto Histórico es el que ha permitido que se autorice la operación de la Divina Pastora, no hace mucho, y que ahora se repita el triste escenario en la bodega Gutiérrez Colosía. Y habrá más, porque el plano del Plan Especial es un damero de colores, entre los cuales se inserta el gris de las "Edificaciones sin valores específicos", en las que se permite la demolición total, y la sustitución por esas tipologías, volúmenes y relaciones que nada tienen que ver con lo demolido".

A todo ello unen desde este colectivo "la falta de interés municipal en dar valor al conjunto de Campo de Guía: varios equipamientos de ciudad se van a desarrollar o se están desarrollando en áreas periféricas, cuando tendrían un perfecto acomodo en cascos bodegueros que, con la inserción de tales usos, verían respetados sus parámetros y presencia urbanas. Hablamos de la nueva Comisaría, de los Juzgados, de instalaciones de salud. Esto sí que sería poner en valor el conjunto del Campo de Guía, no la demolición de cascos bodegueros y su sustitución por bloques de viviendas, burdamente defendida en la nota del Ayuntamiento que se publicó en Diario de Cádiz de 5 de febrero pasado. A partir de dicha publicación hemos asistido a un debate abierto, debate que se explica por la sensibilidad que el asunto ha despertado en la ciudadanía, como ya lo hizo años atrás. Y este es el motivo por el que antiguos miembros de la Plataforma en defensa de Campo de Guía hemos decidido dar el paso, y proponer a los y las portuenses la revitalización de la Plataforma".

Para ello, para hacerla democrática y participativa, hacen una convocatoria pública para reunirse en la Biblioteca María Teresa León el próximo jueves 6 de marzo, a las 19 horas. "Si te interesa el futuro del Campo de Guía; si te interesa seguir pudiendo embocar las calle Valdés y Los Moros, desde el río, rodeado de perfiles de cubiertas quebradas; si te interesa que se proteja tu patrimonio, esta Plataforma es tuya", concluyen.