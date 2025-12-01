La pestiñá de Víctor Raposo y su gente cumple su décimo aniversario en El Puerto

Una imagen de la cita del año pasado en el Matadero Viejo.

Este sábado 6 de diciembre, a partir de la 13:30 horas, la asociacion cultural y flamenca Víctor Raposo y su gente celebrará su tradicional pestiñá solidaria en el edificio del Matadero Viejo, donde tiene su sede la asociacion amigos de El Chumi

El evento contará desde el mediodia con las actuaciones de Natalia Palomo e Isa fernandez, acompañadas de Fernando del Morao a la guitarra, el Aula de Percusion dirigido por David Bernabé, así como con la actuación de alumnos de la escuela de baile.

Ya entrada la noche será el turno de Víctor Raposo, acompañado de Evita G y toda su gente, quienes pondrán la musica y el compás a una velada entrañable entre candelas y a pie de publico.

La cita contará con servicio de barra a precios populares y con un puesto de churros y chocolate caliente.

El donativo será la aoportación de tres kilos de alimentos (productos navideños,higiene o limpieza) que irán destinados al Hogar de la Esperanza.

Desde la junta directiva de la asociación Víctor Raposo y su gente aseguran sentirse emocionados por haber llegado hasta su decimo aniversario, viendo como la pestiñá solidaria se convierte en una cita tradicional en la Navidad portuense.