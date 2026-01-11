Pesar en El Puerto por la muerte del abogado José Miguel Oviedo

Este domingo se ha celebrado el funeral por el alma del abogado portuense José Miguel Oviedo Mesa, de 60 años, conocido letrado de la ciudad con despacho en la calle Larga.

Su fallecimiento se producía de forma repentina a causa de un infarto el pasado viernes, causando sorpresa y consternación entre sus numerosos conocidos. Era habitual verlo por el centro de El Puerto, donde se detenía a menudo a conversar con sus numerosos conocidos.

Hijo de armador, era un gran aficionado a la pesca y al mar y también un gran amante de las fiestas y tradiciones portuenses, en especial de la Feria de Primavera, siendo uno de los socios fundadores de la caseta El Revuelo, de la que fue tesorero.

Estaba casado con Pepa Pruaño y tenía dos hijos, Miguel y María.

El club deportivo Conil CF expresaba este fin de semana sus condolencias por su fallecimiento, ya que era el letrado de la entidad, destacando "su caliddad humana, su compromiso y el ejemplo que deja entre todos los que tuvimos la suerte de conocerlo".

Desde estas líneas trasladamos a su familia nuestro pésame.