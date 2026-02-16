Pesar en Afanas El Puerto y Bahía por la muerte de Mercedes Carbó

Ha fallecido Mercedes Carbó, conocida como "la mamá del millón", una madre que en un concurso de televisión ganó un millón de pesetas que destinó a mejorar la vida de las personas con discapacidad. En El Puerto fue una figura clave en la creación del primer colegio de Afanas El Puerto y Bahía, que lleva su nombre.

Desde Afanas lamentan profundamente su el fallecimiento y destacan que "Mercedes fue una persona valiente y comprometida que, movida por el amor a su hija y a tantas otras personas con discapacidad, contribuyó de manera decisiva a que hoy exista el Colegio de Educación Especial Mercedes Carbó, que lleva con orgullo su nombre. Gracias a su generosidad y apoyo, pudimos dar un paso fundamental en nuestra historia. Acompañamos con todo nuestro cariño a su familia y seres queridos en estos momentos tan difíciles".

Madre de una niña con parálisis cerebral, Mercedes se convirtió en una figura muy popular tras su paso por el programa 'Un millón para el mejor', que utilizó como un gran altavoz para luchar contra el estigma de las personas con discapacidad.

Fue de las pocas personas que entonces habló abiertamente en televisión sobre la discapacidad de su hija, ropiendo así una lanza por un tema que era tabú en aquellos momentos para muchas familias.

Mercedes Carbó alcanzó una enorme popularidad y durante casi una década estuvo dando charlas por toda España, ayudando a familias como la suya y haciendo que las administraciones se comprometieran a abrir colegios de educación especial en diferentes puntos de España, como ocurrió en El Puerto con el colegio que lleva su nombre.