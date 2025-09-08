La Patrona recorrerá las calles de El Puerto a partir de las siete de la tarde de este lunes

El Puerto vive hoy uno de sus días grandes, con motivo de la Festividad de la Patrona de la Ciudad, la Virgen de los Milagros. La jornada comenzará a las 07:00 horas con el Rosario de la Aurora, partiendo de la iglesia conventual de la Purísima Concepción y prosiguiendo por Pedro Muñoz Seca, Ricardo Alcón, Placilla, Ganado, Meleros, San Juan, Vicario y Plaza de España para entrar en la Basílica. A las 08:00 horas se oficiará una eucaristía. A las 11:00 horas tendrá lugar una misa oficiada por Antonio Sebastián Sabido Salguero, rector y párroco de la Iglesia Mayor Prioral de Nuestra Señora de los Milagros, director espiritual, en la cual realizará la Archicofradía y Esclavitud Solemne Protestación Pública de Fe.

Ya a las 19:00 horas comenzará la procesión de la imagen de Nuestra Señora de los Milagros. La procesión, que partirá de la Basílica, se recogerá en su templo a las 21:30 tras emprender Plaza de España, Palacios, Virgen de los Milagros, Santo Domingo, Plaza Alfonso X el Sabio, Bajada del Castillo, Micaela Aramburu, Palacios, Virgen de los Milagros, Luna, Plaza de Juan Gavala, Vicario, y Plaza de España.

La imagen de la Patrona se trasladó desde su camarín al altar mayor de la Basílica en la jormada del sábado, y ya ayer domingo se llevaban a cabo otras citas tradicionales como la ofrenda de nardos a la Patrona y el besamanos, así como la confección de la alfombra de sal en el tramo de la calle Palacios comprendido entre la Plaza de España y Nevería y el tramo de la calle Luna entre San Bartolomé y Nevería. A las 21:30 horas tenía lugar un concierto a cargo de la Banda Maestro Dueñas, mientras que la Asociación Musical Santísimo Cristo del Amor partía a las 23:00 horas desde la Academia de Bellas Artes, en calle Pagador, hasta el Castillo de San Marcos, donde interpretó 'Los Gozos a Nuestra Señora de los Milagros' desde la Torre del Homenaje. Posteriormente, marchó de nuevo en formación hasta la Basílica, entrando, sobre las doce de la noche por la Puerta del Sol.

También ayer, en horario de tarde, se celebraba una fiesta infantil y familiar en la zona de La Placilla, conicidiendo con el inicio del montaje de la alfombra de sal.