Comienzan los actos por la Festividad de la Patrona de El Puerto

Este sábado comienzan los actos organizados en torno a la Festividad de la Patrona de El Puerto, la Virgen de los Milagros. Este 6 de septiembre la Basílica acogerá la recepción canónica e imposición de medallas a los nuevos esclavos de la Real, Pontificia, Muy Antigua y Venerable Archicofradía y Esclavitud de Nuestra Señora de los Milagros Coronada. A las 20:00 horas comenzará la misa y a su término se realizará el tradicional traslado de la imagen de la Virgen desde su Capilla al Presbiterio del Altar Mayor.

El domingo, 7 de septiembre, a las 09:00 horas, comenzará la eucaristía y durante toda la jornada se podrá participar en la ofrenda floral y de alimentos a la Virgen. A las 20:00 horas se oficiará la Misa de Ofrendas. Entre las ocho de la tarde y aproximadamente las doce de la noche se trabajará en la confección de la alfombra de sal, que se extenderá a lo largo del tramo de la calle Palacios comprendido entre la Plaza de España y Nevería y del tramo de la calle Luna entre San Bartolomé y Nevería. A las 21:30 h. tendrá lugar un concierto víspera de Nuestra Señora de los Milagros, a cargo de la Banda Maestro Dueñas. La Asociación Musical Santísimo Cristo del Amor partirá a las 23:00 horas en desfile desde las instalaciones de la Academia de Bellas Artes, en calle Pagador, hacia el Castillo de San Marcos, e interpretará 'Los Gozos a Nuestra Señora de los Milagros' desde la Torre del Homenaje. Posteriormente, marchará de nuevo en formación hasta la Basílica, entrando, sobre las 00:00 horas, por la Puerta del Sol.

La jornada del lunes 8, festividad de Nuestra Señora de los Milagros, se iniciarán los actos a las 07:00 horas con el Rosario de la Aurora, partiendo de la iglesia conventual de la Purísima Concepción y prosiguiendo por Pedro Muñoz Seca, Ricardo Alcón, Placilla, Ganado, Meleros, San Juan, Vicario y Plaza de España para entrar en la Basílica. A las 08:00 horas se oficiará una eucaristía. A las 11:00 horas tendrá lugar una misa oficiada por Antonio Sebastián Sabido Salguero, rector y párroco de la Iglesia Mayor Prioral de Nuestra Señora de los Milagros, director espiritual, en la cual realizará la Archicofradía y Esclavitud Solemne Protestación Pública de Fe.

A las 19:00 horas comenzará la procesión de la Patrona, Nuestra Señora de los Milagros. La procesión, que partirá de la Basílica, se recogerá en su templo a las 21:30 tras emprender Plaza de España, Palacios, Virgen de los Milagros, Santo Domingo, Plaza Alfonso X el Sabio, Bajada del Castillo, Micaela Aramburu, Palacios, Virgen de los Milagros, Luna, Plaza de Juan Gavala, Vicario, y Plaza de España.

Del 9 al 16 de septiembre tendrá lugar la Solemne Octava en Honor a Nuestra Señora de los Milagros. Cada uno de estos días, a las 09:00 horas se oficiará Santa Misa y a las 19:30 horas habrá rezo del Santo Rosario, Octava y Santa Misa. La predicación de la Octava correrá a cargo del padre Juan Carlos González del Cerro y el padre Ángel Pérez del Yelmo, párroco capellán castrense de la Base Naval de Rota. Durante los días de la Octava, el horario extraordinario de apertura del templo será, de lunes a domingo, desde las 08:00 hasta las 13:00 horas y desde las 17:00 hasta las 21:30 h. Las intenciones de la Octava serán los jóvenes (día 9), hermandades y cofradías (10), personas mayores (11), vocaciones (12), matrimonios y familias (13), los que sufren (14), esclavos y devotos de la Archicofradía (15) y los portuenses y la ciudad (16).

El día 11 de septiembre, a las 19:00 horas, se desarrollará una exposición del Santísimo Sacramento y Acto Eucarístico.

El día 16 de septiembre, a las 09:00 horas, misa, quedando expuesta en devoto besamanos la imagen de Nuestra Señora de los Milagros durante todo el día. A las 19:30 horas rezo del Santo Rosario, Octava y Santa Misa. Al término de la eucaristía se realizará el tradicional traslado de la imagen de Nuestra Señora de los Milagros desde el Presbiterio del Altar Mayor hasta su capilla.