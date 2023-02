"A la elaboración de una película hay que ponerle cariño y pasión"

Desde que terminó el bachillerato de Artes Escénicas en el IES Pintor Juan Lara de El Puerto de Santa María, Antonio Rosa Lobo no ha dejado de trabajar en festivales culturales: Festival de Cine de Tarifa, organización del Shorty Week, creación del Festival de Cine Fantástico Insomnia, Monkey Week... A sus 28 años, ahora comienza a recoger los frutos de ese trabajo continuado, que le ha llevado a introducirse de lleno en el mundo de la producción y la promoción audiovisual. Su labor es la de un representante que apuesta por una obra y destina toda su fuerza y su voluntad a promocionarla. Lo hace con películas, documentales y cortometrajes, ejerciendo la función de community manager.

Aunque lleva mucho tiempo en el mundo de la producción y la promoción audiovisual, su nombre comenzó a ser más conocido tras producir el documental Dolores Guapa, que ofrece una visión innovadora sobre el mundo de la Semana Santa sevillana, y en el que se aborda el papel y la vinculación del colectivo homosexual con esta manifestación cultural y religiosa. El documental obtuvo el premio Panorama Andaluz del Festival de Cine de Sevilla. También es programador en el Festival de Cine de Terror de Molins de Rei y fue uno de los fundadores del festival de cine Insomnia, en El Puerto. Actualmente está produciendo un documental que se presentará próximamente en el festival de Cine de Málaga.

El pasado sábado le llegó el reconocimiento en la gala de los Goya, al recibir el largometraje Unicorn Wars el Goya a la Mejor Película de Animación 2023. El portuense, que forma parte del equipo de producción y promoción del filme, no oculta su satisfacción por el premio, que se suma a un segundo Goya por haber sido artífice también de Loop, reconocido como Mejor Cortometraje de Animación. Ambas películas han sido elaboradas en el estudio Úniko, de Bilbao, especializado en productos de animación.

La noche de la gala de entrega de premios la productora alquiló un salón en un hotel de Sevilla y todo el equipo siguió la ceremonia desde allí, ya que el Goya se concede a la película en su totalidad y aunque fue recogido por el director "el premio lo recibimos todos por igual". Antonio Rosa ha formado parte de ese trabajo en equipo, encargándose de la comunicación, realizando la labor necesaria "para que ambos productos hayan llegado al público y a quien tienen que llegar".

Su labor ha consistido también en "buscar financiación y levantar la película", para que todos los grupos, creativos y gestores, puedan cobrar por su trabajo, dándola a conocer, moviéndola por festivales, programadores culturales, distribuidores y gente del cine, para que se valore y pueda recibir las nominaciones correspondientes. Se trata de un trabajo que requiere de conocimientos de cinematografía, nociones de economía, búsqueda de recursos, y relaciones públicas.

Una serie de conocimientos que en su caso surgieron de forma natural y autodidacta, ya que desde que los 18 años "mi vida ha estado vinculada a festivales de cine". En ese tiempo han sido muchos los promotores que han depositado en su confianza en este joven portuense para dar a conocer sus producciones, hasta el punto de que lleva la representación de unos 800 audiovisuales, entre documentales, películas y cortos, habiendo obtenido unas 400 premios en festivales y eventos.

Todo de ello de forma autónoma, a base de su propio esfuerzo y experiencia, ya que en el cine "tú mismo te puedes instruir y aprender", aunque existen también escuelas de formación, no pocas de ellas privadas y alejadas de la provincia de Cádiz.

El secreto para haber alcanzado el éxito, según afirma Antonio Rosa, se encuentra en la constancia y el entusiasmo por lo que se hace. "Yo he puesto el mismo empeño en la organización del Festival de Cine Insomnia, que en la producción de Dolores Guapa. A las cosas hay que ponerles cariño y pasión. Organizar el festival Insomnia me ha servido para tener paciencia, algo que es muy importante en este sector, donde los beneficios no vienen a la semana, al mes o al año. Esta es una profesión de sudor, constancia y cierta incertidumbre, ya que no hay una regularidad, pero es muy bonita y te regala mucho, te da mucho".

En su faceta de productor reconoce también que en España "las ayudas son de muy difícil acceso y a veces cuesta trabajo encontrar financiación. Ni siquiera con la ayuda de crowdfunding es suficiente. Tienes que hacer malabares con el dinero, pero al final, con tesón y ganas, consigues sacar adelante los proyectos".