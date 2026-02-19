El Paseo celebra un gran desfile de Carnaval infantil con premios, sorpresas y diversión para las familias

El centro comercial El Paseo se prepara para llenarse de color, imaginación y alegría con la celebración de su Gran Desfile de Carnaval Infantil, que tendrá lugar este viernes 20 de febrero a las 17:30 horas. Bajo el lema '¡Carnaval, carnaval!', el centro invita a todas las familias a sacar sus mejores galas y disfrutar de una tarde muy especial dedicada a los más pequeños.

El desfile está pensado para que los niños luzcan sus disfraces más originales y divertidos en un ambiente festivo y familiar. Todos los participantes inscritos recibirán como premio un Menu4you Simple de McDonald's, como reconocimiento a su entusiasmo y creatividad sobre la pasarela carnavalera. Además, entre todos los participantes se sorteará una tarjeta regalo de 100 euros para juguetes, añadiendo aún más ilusión a una jornada que promete emociones, risas y muchas sorpresas.

Para participar en el desfile será necesaria inscripción previa a través de la página web del centro comercial, cumplimentando el formulario habilitado para la ocasión antes del viernes 20 de febrero a las 14:00 horas. Desde la organización animan a todas las familias de la zona a no perderse esta cita que cada año reúne a decenas de pequeños protagonistas dispuestos a disfrutar del carnaval en un entorno seguro y lleno de animación.

La gerente de El Paseo, Sandra Fernández Garrido, ha destacado que “el desfile de carnaval infantil es una de las citas más entrañables de nuestra programación anual, porque nos permite compartir con las familias un momento de ilusión y creatividad. Queremos que los niños vivan el carnaval como una experiencia divertida y especial, y por eso hemos preparado premios y sorpresas que hagan de esta tarde un recuerdo inolvidable. Invitamos a todas las familias de El Puerto y alrededores a participar y a disfrutar juntos de esta gran fiesta en El Paseo”.