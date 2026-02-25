"La pasarela El Puerto Flamenco es un gran escaparate para los nuevos diseñadores”

Lourdes Pérez Borrego, con uno de sus diseños en la Feria de El Puerto.

Este fin de semana se celebra en el Monasterio de la Victoria la V Pasarela El Puerto Flamenco, una cita en la que, además de creadores ya consagrados, participarán los diseñadores emergentes Abril Desing, Lola Martin, Raquel Mariscal, Ana Linares, Teresa Montalvo, Verónica Lozano, Itina x Rocío Pérez, Adelina Pérez, Charo Borrego, Vanesa Valencia, Lucía Sarhan, Rossanto, Sergio Horcas Desing, Alejandro Ramírez, Claveles Costuras Flamencas, Javier Borjas, Pomposa Atelier, Adrián Marin Desing, Tom Marqez y Borlou.

Al frente de esta última firma se encuentra la diseñadora portuense Lourdes Pérez Borrego, que presentará al certamen cuatro trajes de flamenca de su nueva colección, ‘Origen’, de la que forman parte ocho trajes.

La joven portuense ha estudiado Moda en Sevilla y acaba de terminar también un master de Márketing y Comunicación en Madrid, y ha trabajado ya para varias agencias. La firma Borlou, que acaba de arrancar, está especializada en trajes de flamenca y de invitada, y define su estilo como “muy clásico y tradicional, pero contemporáneo”.

Lourdes explica que “desde pequeña ha sido mi sueño crear mi propia firma de ropa, tengo muchas ganas de dar a conocer esta colección”. Y es que Lourdes es una apasionada de la moda flamenca, un mundo en el que ya ha hecho sus pinitos ya que ha participado en otras iniciativas como la pasarela Ikea Flamenca o la de Premier Lunar, en Sevilla.

Reconoce que es “un mundo complicado, con mucha competencia”, pero a la vez cree que la moda es algo vivo, que evoluciona, y por eso siempre habrá una demanda de la misma.

Aunque la colección no se desvelará hasta el desfile, ya hay personas interesadas en su trabajo. Lourdes destaca la visibilidad que para los jóvenes diseñadores emergentes suponen estas pasarelas, y agradece la oportunidad, ya que como dice “es un gran escaparate para los nuevos diseñadores”.