La pasarela sobre el Guadalete en El Puerto necesita un repaso

Este es el aspecto que presenta la pasarela, con la pintura desvaída y llena de óxido.

La primera pasarela peatonal sobre el río Guadalete, bautizada con el nombre de ‘Pepe el del Vapor’ e inaugurada en el año 2012, necesita un repaso. La falta de mantenimiento en estos cerca de 14 años ha hecho que la infraestructura presente un aspecto de abandono, con la pintura azul oxidada a lo largo de toda su extensión y con muchos desperfectos también a lo largo del propio trazado que cruza sobre el río.

Mientras se construye la segunda pasarela, tan solo unos metros más adelante, a la altura de la plaza de Las Galeras, este primer puente peatonal acusa el abandono y la falta de mantenimiento, pese a ser un espacio frecuentado por los visitantes que llegan en grupo en autobuses hasta el aparcamiento cercano, hasta hace algún tiempo regentado por la empresa municipal Impulsa El Puerto, ya liquidada.

Otro detalle del mal estado de la infraestructura. / D.C.

Quizás sea precisamente la desaparición de Impulsa, hasta su liquidación responsable de la gestión y mantenimiento del parking y de la propia pasarela, lo que está provocando esta situación, aunque el aparcamiento sigue funcionando mediante un sistema de pago automático, sin necesidad de que haya personal municipal a su cargo.

La pasarela, que costó en su día más de un millón de euros y tuvo múltiples vicisitudes durante su proceso de construcción, fue al principio un elemento muy polémico y no contó en un primer momento con una buena acogida, aunque después el aparcamiento de la pasarela ha hecho que muchos portuenses también la utilicen para estacionar en un enclave cercano al centro histórico sin necesidad de entrar en el mismo con su coche. En verano sobre todo ha sido un recurso muy utilizado. Incluso se llegaron a celebrar varias veladas en dicho aparcamiento, siendo quizás en esos momentos cuando la pasarela tuvo un mayor uso popular.

También, a la espera de que se construya de una vez la segunda pasarela, que quedará más cerca de los cines y de los restaurantes de comida rápida de la zona, son muchos los jóvenes que la utilizan para acceder desde el casco urbano a Bahía Mar.

La pasarela ‘Pepe del del Vapor’ se construyó en un principio para poder utilizar el aparcamiento junto al río mientras se ejecutaba el aparcamiento subterráneo de Pozos Dulces, un proyecto que como ya es sabido finalmente resultó frustrado, y ocho años después del inicio de las obras se volvió a habilitar el mismo espacio anterior para estacionamiento, sin que se llegara a construir el anunciado parking.

Pendiente queda también la tercera conexión sobre el río, el puente rodado, que partirá desde la futura plaza de la Pescadería.