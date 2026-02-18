La ONCE deja 210.000 euros en El Puerto

El sorteo de la ONCE de este martes, 17 de fevrero, ha dejado una parte de su fortuna en El Puerto de Santa María, donde José Manuel Tejero vendió seis cupones agraciados con 35.000 euros, que suman 210.000 euros, en un sorteo que ha repartido más de 1,2 millones de euros entre las provincias de Cádiz, Málaga y Sevilla.

Tejero es afiliado a la ONCE por su discapacidad visual grave y vendedor desde 2013 y vendió cinco cupones premiados con 35.000 euros en la avenida de la Libertad y otro en el Camino de los Enamorados. “Estoy super contento por la gente que le haya tocado, estaba deseando dar un premio grande a mi gente porque se lo merecen. Aquí soy la piñata del barrio porque todo el mundo me quiere pegar -comenta en tono jocoso-. Y me voy a quitar esa espinita, aunque me hubiera gustado dar más premios a más gente, pero algo es algo”, concluye.

Más suerte han tenido aún en Málaga, donde se vendió la serie agraciada con medio millón de euros, que es el mayor premio que ofrecen los sorteos de diario de la ONCE, y ha repartido en la capital de la Costa del Sol un total de 675.000 euros en premios mayores. Este sorteo, que estaba dedicado a la celebración del Nuevo Año Chino, ha dejado otros 350.000 euros en la localidad sevillana de Alcalá de Guadaíra, por lo que ha repartido más de 1.235.000 euros entre las provincias de Cádiz, Málaga y Sevilla. El resto de los premios se han repartido entre Asturias y la Región de Murcia.

El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie, y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Además: 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (6 euros), y reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado.

Para este viernes, 20 de febrero, el Eurojackpot, el mega sorteo europeo que vende en España la ONCE con otros 18 países del espacio económico europeo, ofrece un bote de 52 millones de euros.

Los cupones de la ONCE son parte de los productos de lotería social, segura, responsable y solidaria de la Organización que, desde su diseño hasta su comercialización, implementa controles para neutralizar consumos descontrolados, prohíbe expresamente la venta a menores de edad o el consumo a crédito, entre otras medidas. La Organización mantiene una responsabilidad con la ciudadanía promoviendo una política de juego responsable con los más exigentes sistemas de evaluación y seguimiento definidos por la Asociación Mundial de Loterías y la Asociación Europea de Loterías.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los más de 21.000 vendedores y vendedoras de la Organización. Además, se pueden adquirir desde https://www.juegosonce.es/ y en establecimientos colaboradores autorizados.