Se busca caja con unas 600 piezas de Lego en El Puerto: recompensa, 100 euros

Emilio H.N., un joven coleccionista de 25 años, tiene un gran disgusto. El pasado sábado, cuando transportaba unas cajas de almacenaje para llevar su mercandía a vender al día siguiente, al mercadillo de La Puntilla, por un descuido se dejó una de las cajas fuera del coche, en la avenida del Descubrimiento, detrás del IES Mar de Cádiz, en la franja horaria comprendida entre las 13:30 y las 14:15 horas.

La caja estaba llena de sobres con piezas de Lego, que el joven iba a vender el domingo en su puesto de La Puntilla. Esta iba a ser la segunda vez que se instalara, tras haberlo hecho con éxito el domingo anterior. Pero la mala suerte quiso que la caja se quedara sobre la acera, y cuando se dio cuenta y fue de nuevo a por ella, ya no estaba.

El coleccionismo de piezas de Lego es una pasión para Emilio, que las lleva atesorando desde que era un niño. Tiene miles de piezas, algunas descatalogadas, y el objetivo de este pequeño puesto era la venta e intercambio de piezas con otros coleccionistas, ya que el mundo Lego levanta pasiones entre muchos aficionados.

Emilio confía en la buena voluntad de la persona que haya encontrado la caja, ya que seguramente se la habrá llevado sin ser consciente del valor que estos pequeños objetos tienen para su propietario. Tanto es así que Emilio ofrece una recompensa de 100 euros a quien tenga la caja en su poder, con el fin de recuperarla.

En total la caja contenía otras más pequeñas con entre 30 y 60 sobres cada una, lo que supone más de 600 piezas en total. El joven coleccionista tiene el sueño de montar algún día una tienda de intercambio y venta de piezas de Lego, y su puesto en el mercadillo era un primer paso con el que estaba muy ilusionado.

Quien tenga noticias de la caja perdida puede ponerse en contacto con Emilio a través del teléfono 636 66 94 11. Quien le devuelva la caja no sabe lo feliz que hará a este joven portuense.