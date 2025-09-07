Ofrenda floral del Ayuntamiento portuense a la Virgen de los Milagros

Algunos de los concejales de la Corporación ue han asistido a la ofrenda con el párroco y la hermana mayor.

El equipo de Gobierno y otros miembros de la Corporación municipal han visitado este domingo la Basílica de Nuestra Señora de los Milagros con motivo de la ofrenda floral a la Virgen de los Milagros, Patrona y Alcaldesa Perpetua de El Puerto de Santa María. La ofrenda es uno de los actos que tradicionalmente organiza la Archicofradía y Esclavitud de Nuestra Señora de los Milagros.

Los ediles fueron recibidos por el párroco de la Basílica y director espiritual de la Archicofradía, Antonio Sebastián Sabido, la hermana mayor, Pilar Álvarez–Campana, y miembros de su Junta de Gobierno.

La imagen de la Virgen se encuentra en el Presbiterio del Altar Mayor tras el traslado desde su Capilla, efectuado ayer. Posteriormente a la Santa Misa oficiada a las nueve de esta mañana, se iniciaba la ofrenda floral, que se extiende durante toda la jornada del domingo. A las ocho de la tarde tendrá lugar la Santa Misa de Ofrendas. Las labores de confección de la alfombra de sal comenzarán a las 20:00 horas, en la Plaza de España, y se prolongarán hasta aproximadamente la medianoche. La alfombra se extenderá a lo largo del tramo de la calle Palacios comprendido entre la Plaza de España y Nevería y del tramo de la calle Luna entre San Bartolomé y Nevería.

Este lunes, 8 de septiembre, se desarrollará la festividad de la Patrona, que incluye la procesión que partirá del templo a las 19:00 horas.