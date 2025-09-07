Ofrenda floral del Ayuntamiento portuense a la Virgen de los Milagros

La procesión de la Patrona recorrerá las calles este lunes

Comienzan los actos por la Festividad de la Patrona de El Puerto

Algunos de los concejales de la Corporación ue han asistido a la ofrenda con el párroco y la hermana mayor.
Algunos de los concejales de la Corporación ue han asistido a la ofrenda con el párroco y la hermana mayor.

El equipo de Gobierno y otros miembros de la Corporación municipal han visitado este domingo la Basílica de Nuestra Señora de los Milagros con motivo de la ofrenda floral a la Virgen de los Milagros, Patrona y Alcaldesa Perpetua de El Puerto de Santa María. La ofrenda es uno de los actos que tradicionalmente organiza la Archicofradía y Esclavitud de Nuestra Señora de los Milagros.

Los ediles fueron recibidos por el párroco de la Basílica y director espiritual de la Archicofradía, Antonio Sebastián Sabido, la hermana mayor, Pilar Álvarez–Campana, y miembros de su Junta de Gobierno.

La imagen de la Virgen se encuentra en el Presbiterio del Altar Mayor tras el traslado desde su Capilla, efectuado ayer. Posteriormente a la Santa Misa oficiada a las nueve de esta mañana, se iniciaba la ofrenda floral, que se extiende durante toda la jornada del domingo. A las ocho de la tarde tendrá lugar la Santa Misa de Ofrendas. Las labores de confección de la alfombra de sal comenzarán a las 20:00 horas, en la Plaza de España, y se prolongarán hasta aproximadamente la medianoche. La alfombra se extenderá a lo largo del tramo de la calle Palacios comprendido entre la Plaza de España y Nevería y del tramo de la calle Luna entre San Bartolomé y Nevería.

Este lunes, 8 de septiembre, se desarrollará la festividad de la Patrona, que incluye la procesión que partirá del templo a las 19:00 horas.

También te puede interesar

Lo último

stats