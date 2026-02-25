La Oferta de Empleo Público de El Puerto 2026 presenta 23 plazas de turno abierto y 9 de promoción interna

La propuesta de Oferta de Empleo Público 2026 que el Ayuntamiento portuense ha aprobado plantea un total de 23 plazas de turno abierto, a cubrir por los sistemas de oposición libre o concurso–oposición, y nueve de promoción interna.

La Oferta constará, por lo que corresponde al turno abierto, de plazas para personal funcionario y laboral y señala que el ejecutivo local continúa así en su línea de actuación para que los portuenses dispongan de una administración más amplia, eficaz y rápida.

El teniente de alcalde de Gran Ciudad, Javier Bello, ha señalado que en la Mesa General de Negociación se pronunciaron en contra de la Oferta Unión Portuense, PSOE y Vox y los sindicatos CCOO, UGT y CSIF, pero remarca que para el equipo de Gobierno se trata de "una propuesta bien fundamentada y absolutamente necesaria".

En el caso del personal funcionario, se prevén, por oposición libre, una de Técnico Medio o de Gestión de Administración General, correspondiente al Grupo A, siete de Administrativos (dos de ellas pertenecientes a la reserva cupo de discapacidad general), englobadas en el Grupo C, y 4 plazas de Policía Local, correspondientes al Grupo C. Por concurso – oposición se contemplan 4 plazas del Grupo A, destinadas a técnicos superiores en Veterinaria, Arquitectura, Derecho y Arqueología, así como una de Arquitecto Técnico y otra de Trabajador Social y, del Grupo C, una de Ordenanza.

Por otra parte, la Oferta recoge en el apartado de personal laboral, en todos los casos por concurso – oposición, una plaza de Técnico Medio, correspondiente al Grupo A, y, ya del Grupo C, una de Delineante, una de Agente de Protección Civil y una de Oficial 1ª de Instalaciones Deportivas (en este caso de la reserva cupo de discapacidad intelectual).

Por lo que respecta al ámbito de la Promoción Interna, se convocan cinco plazas en Policía Local: una de Subinspector (Grupo A) y cuatro de Oficiales (Grupo C), mientras que para personal laboral fijo se establecen cuatro, englobadas en el Grupo C: Supervisor de Instalaciones Deportivas, Inspector de Alumbrado Público, Agente de Información Ciudadana y Supervisor de Instalaciones Municipales.