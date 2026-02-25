El Ayuntamiento de El Puerto izará la Bandera de Andalucía el 28F en la Plaza Peral

El Ayuntamiento portuense conmemorará el próximo sábado 28 de febrero el Día de Andalucía con un sencillo acto institucional que tendrá lugar en la plaza Isaac Peral, recordando el referéndum de 1980, en el que el pueblo andaluz manifestó de manera rotunda su anhelo para alcanzar la plena autonomía apostando por cambiar la historia de nuestra tierra; comenzando a construir un nuevo tiempo basado en la democracia y en los valores de igualdad y libertad.

El acto, que estará presidido por el alcalde de El Puerto, Germán Beardo, comenzará a las 12.00 horas. El acto institucional comenzará con la izada de la Bandera de Andalucía, seguido de la interpretación del Himno de Andalucía.

El primer edil ha querido destacar "la importancia de celebrar juntos este día con máximo orgullo institucional para rendir homenaje a nuestra tierra y a nuestra bandera, símbolos de nuestra comunidad autónoma, que avanza con fuerza y futuro, demostrando al mundo entero el talento, la valentía y el potencial del sur".

Beardo anima a todos los portuenses que lo deseen a asistir “para celebrar que somos andaluces, de nacimiento o de corazón, hijos de una tierra moderna, comprometida, solidaria, con valores y próspera. Una Andalucía cohesionada que cada día genera más empleo, riqueza y oportunidades; destacando en España y en el mundo”.

Posteriormente el Parque de la Victoria se convertirá a partir de las 13:00 horas en el epicentro de una gran fiesta familiar pensada para disfrutar de la cultura, la gastronomía y la convivencia en un ambiente festivo y andaluz.

El evento contará con un completo programa de actuaciones carnavalescas, con la participación del cuarteto “La Pandilla Inclusiva”, las comparsas 'La Palabra de Cádiz', 'Salud, gaditanismo y libertad' y 'Las Manos de Cádiz', así como la antología 'Cádiz de Mil Colores', que llenarán el parque de coplas y ambiente festivo.

Además, los asistentes podrán degustar tortillitas de camarones y montaditos, junto a una barra con precios populares, y los más pequeños disfrutarán de castillos hinchables.