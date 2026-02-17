El nuevo contrato de autobuses urbanos de El Puerto tendrá una duración de diez años

El alcalde, Germán Beardo, acompañado del teniente de alcalde de Desarrollo Sostenible, Jesús Garay, y del teniente de alcalde de Presidencia, Javier Bello, se ha reunido este martes con el comité de trabajadores del servicio de autobuses urbanos para avanzar en la planificación del nuevo contrato del transporte público, que se licitará en breve y cuyo estudio económico se aprobará este jueves en Junta de Gobierno Local. Una vez aprobado se remitirá a la Junta de Andalucía mientras se ultiman los pliegos para iniciar el proceso de licitación.

Este encuentro forma parte de la hoja de ruta del Gobierno municipal para transformar en profundidad un servicio esencial para la ciudad, mejorándolo a todos los niveles. Durante la reunión, Germán Beardo, ha presentado al comité de trabajadores el estudio económico y las condiciones del pliego, confirmando que todas sus reivindicaciones históricas y mejoras sociales están incluidas.

El nuevo contrato tendrá una duración de diez años y supondrá la renovación total de la flota con la incorporación de 23 vehículos nuevos, incluyendo modelos híbridos y eléctricos, más modernos, accesibles y menos contaminantes, en línea con los objetivos de movilidad sostenible y la reducción de la huella de carbono. Además, se prevén mejoras en las instalaciones e infraestructuras, incluyendo cocheras, talleres y dependencias auxiliares, con el objetivo de optimizar la operatividad del servicio y mejorar las condiciones laborales del personal.

El contrato contempla también una reorganización de frecuencias y trayectos, ampliando la cobertura territorial, reduciendo los tiempos de espera y mejorando la conectividad entre barrios y puntos estratégicos como centros educativos, sanitarios, deportivos y comerciales.

La inversión en el nuevo contrato aumentará considerablemente con respecto a la licitación anterior, garantizando no solo la mejora del servicio, sino también la inclusión de todas las mejoras laborales, sociales y salariales acordadas con el comité de empresa.

Germán Beardo ha subrayado que, aunque el servicio actual presenta carencias evidentes, el Ayuntamiento trabaja con responsabilidad, planificación y diálogo para que el nuevo contrato suponga un auténtico punto de inflexión en la movilidad urbana. “Nuestro objetivo es poner en marcha un sistema de transporte público moderno, eficiente y digno, a la altura de una ciudad que crece y se transforma”. Por su parte, Jesús Garay subrayó que “el futuro contrato se está diseñando con una visión estratégica a largo plazo. No solo mejoraremos el día a día de los usuarios, sino que impulsaremos una movilidad más sostenible, que contribuya a mejorar la calidad del aire y fomentar un modelo de ciudad más habitable”.

Con la entrada en vigor del nuevo contrato todos los portuenses podrán utilizar el servicio de manera gratuita a través de una tarjeta inteligente o directamente desde el móvil.

Por último, el primer edil ha agradecido la actitud proactiva del comité de los trabajadores, con quien mantiene un diálogo fluido y constructivo, y reitera su compromiso con un transporte público eficiente, moderno y adaptado a las necesidades reales de los ciudadanos, agradecimiento que ha hecho extensivo también al equipo humano de Medio Ambiente, y muy especialmente al adjunto del servicio de Compras, Daniel Lucero, por su implicación y esfuerzo para sacar adelante un contrato de esta envergadura.