Nueva sanción en El Puerto por el abandono de muebles y enseres en la vía pública
Los residuos se habían depositado en la Plaza Acorazado España
El Ayuntamiento ha impuesto una sanción por infracción grave a un ciudadano que abandonó muebles y restos domésticos junto a los contenedores en la Plaza Acorazado España, incumpliendo la Ordenanza Municipal de Residuos Urbanos y Limpieza Pública.
Dicha normativa prohíbe expresamente el depósito de este tipo de residuos en la vía pública, incluso junto a los contenedores, estableciendo que los muebles y enseres deben ser recogidos a través del servicio municipal concertado o entregados de manera gratuita en el Punto Limpio del Centro Municipal de Limpieza.
El abandono de residuos voluminosos constituye una infracción grave, sancionable con multas que pueden oscilar entre 751 y 1.500 euros, según la gravedad de los hechos y la reincidencia.
El teniente de alcalde de Seguridad, Javier Bello, ha señalado que “no podemos permitir que unos pocos ensucien el espacio público y perjudiquen la imagen de nuestra ciudad. Contamos con servicios gratuitos y eficaces para la recogida de enseres, por lo que no hay justificación para este tipo de comportamientos y la Policía Local va a continuar persiguiendo a los infractores”.
El Ayuntamiento recuerda a la ciudadanía que El Puerto cuenta con un servicio municipal gratuito para recogida de muebles y enseres, al que se puede contactar para concertar la cita a través de cualquiera de estos tres canales: online desde la página web, en la sección de Medio Ambiente; desde la App Mejoramos El Puerto disponible para Android e iOS; o telefónicamente llamando al 956 920463.
Igualmente, para desprenderse de muebles o electrodomésticos pueden depositarlos directamente en el Punto Limpio. De esta forma, se contribuye al mantenimiento de una ciudad más limpia, ordenada y respetuosa con el entorno.
