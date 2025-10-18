Nueva sanción en El Puerto por depositar escombros en contenedores urbanos

Un contenedor con escombros de obra en el centro de la ciudad.

La Policía Local ha sancionado de nuevo a un particular por depositar escombros procedentes de una obra en un contenedor de residuos urbanos, incumpliendo la Ordenanza Municipal de Limpieza Viaria y Gestión de Residuos.

Los agentes intervinieron tras comprobar que los restos de material de construcción estaban siendo arrojados en un contenedor destinado exclusivamente a residuos domésticos, una práctica expresamente prohibida por la normativa municipal.

Esta es la segunda intervención en una semana por este tipo de infracción, que conllevan sanciones económicas que, según la ordenanza vigente, pueden oscilar entre 750 y 1.500 euros, en función de la gravedad de los hechos.

El Ayuntamiento recuerda a la ciudadanía la importancia de respetar las normas de limpieza y gestión de residuos y que los escombros o restos de obra deben depositarse en puntos limpios o a través de empresas autorizadas para su retirada.

Ya a principios de este mes se llevó a cabo otra denuncia tras detectarse que los contenedores recién instalados habían sido llenados de manera indebida con residuos de construcción. En esa ocasión también se logró identificar la procedencia de los escombros, localizar la obra responsable y proceder a la paralización inmediata de la misma por incumplir la normativa.

Los infractores han sido sancionados conforme a la legislación vigente en materia de residuos y gestión de obras, con el fin de proteger el mobiliario urbano y garantizar el correcto uso de las infraestructuras de reciclaje y limpieza.

Desde el Ayuntamiento se recuerda a la ciudadanía y a las empresas constructoras la obligación de gestionar los escombros y residuos de obra a través de gestores autorizados, nunca mediante los contenedores de uso ciudadano.