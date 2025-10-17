El paseo en globo por el Día Internacional de la Mujer Rural se suspende por la previsión de fuertes vientos

La Concejalía de Relaciones con la Ciudadanía informa que el paseo en globo aerostático cautivo previsto para el domingo 19 en el Poblado de Doña Blanca para conmemorar el Día Internacional de la Mujer Rural se suspende por la previsión de fuertes vientos.

El paseo, que iba a realizarse el miércoles 15, con motivo de la efeméride, tuvo que ser aplazado por motivos meteorológicos para este domingo pero finalmente los datos que se manejan aconsejan su cancelación.

Javier Bello subraya la labor que realiza la Asociación de Vecinos El Castillo, que preside Rafael Ruiz, y la colaboración que prestaba para un evento que finalmente no puede, por causas meteorológicas, llevarse a cabo. El edil agradece también la implicación mostrada por Cádiz en Globo.