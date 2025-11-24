La nueva ley estatal condiciona el traslado de los Juzgados al centro de El Puerto

Una imagen de El Cortijo, edificio al que se trasladarán los Juzgados portuenses en un futuro.

El traslado de los Juzgados al centro de la ciudad, en concreto a las bodegas El Cortijo, se ha vuelto a complicar una vez más, en esta ocasión a causa de la entrada en vigor, el próximo 31 de diciembre, de la nueva Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, que afecta de lleno al proyecto ya que deberán cumplirse una serie de condicionantes que no estaban previstos cuando se escogió este edificio como futura sede judicial.

La Ley de Eficiencia convertirá los más de 3.900 juzgados unipersonales existentes en todo el país en 431 Tribunales de Instancia, con sus correspondientes Oficinas Judiciales, uno en cada partido judicial, y las Oficinas de Justicia en el Municipio asumirán las competencias de los Juzgados de Paz, ampliando además sus servicios y modernizando sus funciones.

Los Tribunales de Instancia integrarán los juzgados unipersonales, sustituyendo el modelo tradicional por una organización colegiada que busca ser más eficiente. “Cada uno de ellos contará con una Oficina Judicial, que centralizará los servicios comunes, permitiendo aprovechar de manera óptima los recursos disponibles”, destacan desde el Ministerio de Justicia.

En el caso de El Puerto, aunque la norma ya está en vigor en muchos municipios españoles, este nuevo sistema organizativo se pondrá en marcha ya el 1 de enero de 2026, lo que obliga además a hacer un replanteo de la sede actual de los Juzgados portuenses, ubicados en el polígono Las Salinas. En toda España quedan aún doce partidos judiciales pendientes de reestructuración, siendo uno de ellos el de El Puerto.

La actual sede de los Juzgados, en el polígono Las Salinas. / D.C.

Para la puesta en marcha de este nuevo sistema será necesario renegociar la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), ya que se necesita una plantilla mayor, y reordenar el espacio físico de la sede judicial.

Los juzgados actuales cambiarán con la nueva ley su denominación formal, y así, por ejemplo, el Juzgado de Primera Instancia número 1 pasará a ser la Plaza judicial número 1 de la Sección Civil del Tribunal de Instancia de El Puerto de Santa María. De este modo se mantiene el número, la especialización y el titular y se conserva la continuidad de los procedimientos en curso.

En cuanto al traslado al edificio de El Cortijo, aunque el proyecto arranca un enorme retraso se están llevando a cabo los trámites urbanísticos necesarios para el nuevo uso del inmueble, a lo que hay que sumar ahora la nueva disposición necesaria para cumplir con la Ley de Eficiencia.

Antes de entrar en vigor esta ley nacional, el coste previsto del nuevo juzgado se cifraba en 4,2 millones de euros para cuatro años, incluyendo el importe del alquiler durante ese periodo (2,4 millones) y de la obra necesaria para la adaptación de las instalaciones a su nuevo uso judicial, que se estimaba en 1,7 millones.

Por lo que respecta a los trámites urbanísticos el pleno aprobó en el mes de marzo de 2024 la aprobación definitiva del estudio de detalle del Área Especial de Revitalización (AER)-05 Pozos Dulces, dentro del Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Conjunto Histórico y su Entorno (Peprichye), sin que se haya vuelto a informar sobre nuevos avances en este proyecto.