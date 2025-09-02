Nueva concentración en El Puerto contra la carrera belicista

Como cada lunes alterno, desde el pasado 19 de mayo, decenas de portuenses se han concentrado esta semana en la esquina de las calles Larga y Luna para protestar por la carrera de armamento, el belicismo de los gobiernos europeos y también del Estado español, "y la peligrosa locura a la que nos impulsan los EEUU y la OTAN", denuncian.

En esta ocasión la reflexión que se hace en cada concentración ha versado sobre la relación entre ciencia e industria militar, "no en vano países como Alemania vinculan su recuperación económica con el refuerzo que los gastos militares tendrán en su economía. Palabras similares se han escuchado en responsables del gobierno español", recuerdan.

"La sociedad portuense responde a esta llamada, y cada dos semanas se concentra bajo el lema No a la guerra, Paz. Bajo olas de calor, en período de vacaciones, ahí ha estado, fiel a estos principios", destacan los organizadores.

La próxima concentración tendrá lugar el lunes 15 de septiembre, a las 20:00 horas.