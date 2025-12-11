'Navidad Joven', un ciclo musical en residencias de mayores en El Puerto

Ha dado comienzo 'Navidad Joven', una actividad organizada por la Concejalía de Juventud, a cargo del concejal José Ignacio González Nieto. El Grupo de Musicoterapia, integrado por 26 jóvenes con discapacidad y dirigido por Alicia Castro, ofreció su primera actuación de villancicos en la Residencia Reif.

El ciclo proseguirá el miércoles 17 en Puerto Luz (Valdelagrana) y el jueves 18 en la residencia El Madrugador, ambas actuaciones a las 18:00 horas. Los alumnos del Taller inclusivo para entrenamiento de capacidades llevan dos meses preparando estos encuentros musicales, cuyo objetivo es potenciar habilidades motrices, expresivas y creativas, además de favorecer la participación artística de todos los jóvenes. La profesora Alicia Castro ha destacado que esta iniciativa, impulsada desde hace catorce años por Juventud, constituye un espacio único en Andalucía para jóvenes con discapacidad, muy valorado por los participantes. Este es el segundo año en que se desarrolla la actividad con formato navideño, que ya el año pasado tuvo una excelente acogida.

Actividades de jueves y viernes

La agenda navideña continúa este jueves con la visita de los personajes Bella y Bestia, que estarán en el Edificio San Luis Gonzaga entre las 17:00 y las 20:00 horas para saludar a todos los portuenses que se acerquen. En ese mismo horario, el Gran Visir recibirá a las familias en el Bodegón De Sal y Oro, en la Plaza de Toros. Se recuerda que las colas podrán cerrarse antes del horario previsto si la afluencia es muy elevada, evitando así esperas a quienes ya no puedan acceder.

Este viernes, la programación seguirá con una propuesta especialmente dirigida al público familiar en el Auditorio del Hotel Monasterio de San Miguel, donde, a las 18:00 horas, las niñas de la Asociación Cultural Rocalla representarán su musical 'Rock Calla'. La obra presenta una historia navideña que invita a reflexionar sobre la identidad y la escucha interior, a través del viaje de un grupo de niñas que, tras un apagón, logran reconectar consigo mismas en un mundo lleno de ruido. Con una puesta en escena enérgica y música inspirada en temas de Queen, el espectáculo promete cautivar al público. Las entradas tienen un precio de 10 euros para adultos, siendo gratuita para los niños, con el objetivo de que toda la familia pueda disfrutar de una tarde de arte, música y diversión.

También para este viernes está prevista la inauguración del Belén Viviente en la Hermandad del Rocío, de 18:00 a 21:00 horas, aunque se irá informando en función de la previsión de lluvia.

El Magic Marke - Christmas Edition en el Monasterio de la Victoria también se abre este viernes, de 16:00 a 21:00 horas.