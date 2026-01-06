Nace una nueva Asociación de Reyes Magos en El Puerto

El Puerto suma desde este año una nueva entidad nacida para cuidar y engrandecer una de las tradiciones más queridas por la ciudad. Se trata de la Asociación de Reyes Magos, una iniciativa que se ha constituido recientemente con el apoyo e impulso de la Concejalía de Fiestas, y que ya comienza su andadura cargada de ilusión.

Al frente de la asociación se sitúa el empresario portuense Pascual Llopis, quien dio vida al Rey Melchor en 2024. Junto a él forman parte de la junta directiva Mih Sid Ahmed, Baltasar el pasado año, José Carlos Albert, director del CIMI Bahía de Cádiz. Llopis ha explicado que la entidad, en cuya fundación han colaborado varias personas, se fundó hace apenas tres semanas.

El teniente de alcalde de Fiestas, David Calleja, ha felicitado a los impulsores de la asociación, subrayando que todas aquellas iniciativas que nacen para sumar y aportar a la ciudad son siempre bienvenidas. Calleja ha mostrado además su convencimiento de que la Asociación de Reyes Magos realizará una magnífica labor, destacando su satisfacción por que El Puerto cuente ya, como otras muchas localidades del entorno, con un colectivo activo dedicado a preservar esta tradición tan entrañable.

Por su parte, Pascual Llopis ha avanzado que a lo largo de este mes comenzarán a contactar con las personas que han encarnado en años anteriores a los Reyes Magos en la ciudad, así como a quienes han desempeñado figuras tan especiales como el Cartero Real, el Gran Visir o la Estrella de la Ilusión. De hecho, ya son varios los vecinos que se han interesado por formar parte de la asociación.

Aunque la junta directiva aún está definiendo los requisitos de adhesión, Llopis ha manifestado su deseo de que se trate de una entidad abierta, en la que puedan participar todas las personas que quieran colaborar. Para ello, se establecerá una pequeña cuota simbólica, siempre con el objetivo de recaudar fondos de cara al Día de Reyes.

El presidente de la asociación califica la puesta en marcha de este proyecto como “algo muy bonito” y ha señalado que entre sus objetivos está la organización de actividades a lo largo del año —como cenas, zambombas u otros encuentros— siempre con carácter benéfico, destinando lo recaudado a la Cabalgata de Reyes Magos y, sobre todo, a los niños y niñas de El Puerto.

“Estamos llenos de ilusión y ganas”, afirma Llopis, recordando que llevaban tiempo trabajando en esta idea y que, tras contar con el visto bueno de la Junta de Andalucía, afrontan con entusiasmo todo un año por delante para preparar con mimo la Cabalgata de Reyes de 2027.

Un antecedente en el año 2009

Esta asociación no será la primera de Reyes Magos con la que cuente la ciudad. En el año 2009 nació una con el mismo objetivo y en aquella ocasión la idea nació de Víctor Pastoriza, quien también fue Rey Mago junto con Alfonso Luque y José María Sevilla.

Aquella organización, que a los tres años fue dada de baja, aún es recordada por el gran éxito que cosecharon por los actos benéficos que organizó. En el año 2015 otro grupo de portuenses decidió retomar esta actividad con una nueva entidad, en este caso impulsada por personas también muy conocidas como Curro Martínez o Víctor Raposo.