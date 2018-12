Nace una nueva asociación de Reyes Magos para mejorar la cabalgata

La unión entre los Reyes Magos salientes y los actuales ha dado como resultado la creación de una nueva asociación que tiene como objetivo aunar esfuerzos y trabajar durante todo el año para conseguir que los preparativos de la cabalgata no sean un problema de última hora.

Hay que tener en cuenta que la cabalgata del día 5 de enero conlleva una gran carga de trabajo que, sin desmerecer la aportación realizada por el Ayuntamiento, recae mayormente sobre los hombros de los han sido elegidos. Todos los años, tras la elección y el correspondiente traspaso de coronas, el séquito real en funciones organiza eventos y recorre empresas y asociaciones con el objetivo de recaudar todo lo posible para engrandecer la cabalgata de ese año. El resultado son tres meses de duro trabajo que convierten un verdadero privilegio en una carga pesada. “Verdaderamente es necesario esta asociación que guíe a los que van entrando”, asegura Curro Martínez, actual rey Melchor. “Cada vez se nombra más tarde a los elegidos y desde entonces no hemos parado”.

Aunque todos los elegidos aseguran que no cambiarían la experiencia por nada del mundo, este año la cosa se ha complicado aún más ya que los actuales Reyes Magos han accedido al su cargo casi quince días más tarde que el año pasado. Concretamente el séquito formado por Pascual Castilla Torrejón, Rafael Contrera Chamorro y Montserrat Leiva Pecho tomaron sus coronas el 3 de noviembre del año pasado, mientras que los de este año no han sido anunciados hasta el 15 de noviembre.“Este año se ha creado esta asociación porque éramos la única ciudad donde no existía”, declara Víctor Raposo, el bailaor que el año pasado fue nombrado Cartero Real y que actualmente ha pasado a ser presidente de dicha asociación. “El trabajo que tenemos que hacer aquí es igual que el que se hace en otras sitios, pero faltaba alguien que diera el relevo a los que entran”.

En este punto hay que recordar que ya en su tiempo hubo otra asociación, fundada en 2009, con el mismo objetivo. En aquella ocasión la idea nació de Víctor Pastoriza, quien también fue Rey Mago junto con Alfonso Luque y José María Sevilla. Aquella organización, que a los tres años fue dada de baja, aún es recordada hoy en día por el gran éxito que cosecharon por los actos benéficos que organizó, como la cena en la bodega San José en marzo de ese mismo año, donde se reunieron más de 600 personas y cuyos beneficios fueron destinados a Cáritas Parroquiales y a las Hermanitas de los pobres.

Por el momento esta nueva asociación, que nació el miércoles pasado, ya está dando sus primero pasos. Al frenet de ella sse encuentra una Junta Directiva formada entre el séquito saliente y el entrante. Esperemos que el futuro y sus próximos actos sean tan existosos como los cosechados por sus predecesores.