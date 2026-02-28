La Muralla de Santa Catalina ya luce sin andamios tras las obras ejecutadas en El Puerto

Desde el pasado mes de diciembre se encuentran completamente terminadas las obras de mejora y consolidación de la muralla de Santa Catalina, ubicada en la playa de La Muralla.

Las obras no estuvieron exentas de polémica, ya que en su día, antes de esta actuación, Costas tenía previsto ejecutar un proyecto mucho más completo, que además de reconstruir parte de la muralla que ahora falta apostaba por incluir el conjunto del fuerte defensivo, algo que finalmente, y debido a varias vicisitudes que terminaron por retrasar el proyecto, no se llevó a cabo, limitándose los trabajos a una consolidación para evitar, literalmente, que la muralla actual pidiera venirse abajo

En el horizonte queda pendiente poder ejecutar más adelante un proyecto más ambicioso, en el que puedan estar presentes tanto la administración estatal a través de la Demarcación de Costas, como el Ayuntamiento portuense, propietario de los terrenos del antiguo fuerte, y la Junta de Andalucía como administración responsable del patrimonio histórico.