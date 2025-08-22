La Muestra de Títeres 'Los Cristobitas' continúa este sábado en El Puerto

La Plaza del Castillo acogerá este sábado 23 de agosto, a las 21:30 horas, la segunda representación de la Muestra de Títeres 'Los Cristobitas', una iniciativa organizada por la Concejalía de Cultura.

En esta ocasión, el público podrá disfrutar de la obra 'Noa, uy, uy, uy', a cargo de la compañía Panta Rhei Teatro, procedente de Álava. Se trata de un espectáculo recomendado para público infantil y familiar, con una duración aproximada de 50 minutos, que se ofrece de manera gratuita y al aire libre.

La historia narra la llegada de Noa, una niña de casi tres años, a casa de sus abuelos. Espontánea, inquieta y divertida, su presencia transformará la rutina de los mayores en una experiencia vital llena de imaginación, ternura y descubrimiento mutuo. La obra es un canto a la libertad, la confianza y el vínculo intergeneracional, contado con humor, emoción y un lenguaje escénico cuidado.

La compañía Panta Rhei Teatro, con una sólida trayectoria desde 1987, se caracteriza por su apuesta por el teatro de títeres y sus nuevos lenguajes escénicos, así como por el impulso de proyectos culturales en entornos rurales y naturales. Su trabajo combina investigación artística, dinamización cultural y creación de nuevos públicos.

Esta actividad forma parte de la amplia y diversa oferta cultural de verano que el Ayuntamiento de El Puerto pone a disposición de ciudadanos y visitantes, con el objetivo de dinamizar la vida cultural de la ciudad y ofrecer propuestas de calidad para todos los públicos.

El concejal de Cultura, Enrique Iglesias, anima a portuenses y turistas a “disfrutar de esta propuesta pensada especialmente para el público familiar, en un entorno tan emblemático como la Plaza del Castillo, y seguir participando activamente en la agenda cultural del verano”.

La Muestra 'Los Cristobitas' continuará el próximo sábado 30 de agosto con la representación de 'La boda de la pulga y el piojo', a cargo de la compañía jerezana La Gotera de Lazotea, también en la Plaza del Castillo y en el mismo horario.